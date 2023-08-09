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При крушении вертолета ВМС Бразилии погибли два человека
При крушении вертолета ВМС Бразилии погибли два человека - РИА Новости, 09.08.2023
При крушении вертолета ВМС Бразилии погибли два человека
Вертолет ВМС Бразилии потерпел крушение во время учений, погибли два человека, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T01:27
2023-08-09T01:27
2023-08-09T05:35
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Вертолет ВМС Бразилии потерпел крушение во время учений, погибли два человека, сообщило минобороны страны."С глубокой грустью сообщаем, что из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии двое военных погибли", - говорится в сообщении. Новостной портал G1, в свою очередь, отмечает, что также пострадали шесть человек. По факту инцидента начато расследование.
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в мире, бразилия
При крушении вертолета ВМС Бразилии погибли два человека
Вертолет ВМС Бразилии потерпел крушение во время учений, погибли два человека
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Вертолет ВМС Бразилии потерпел крушение во время учений, погибли два человека, сообщило минобороны страны.
«
"С глубокой грустью сообщаем, что из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии двое военных погибли", - говорится в сообщении.
Новостной портал G1, в свою очередь, отмечает, что также пострадали шесть человек.
По факту инцидента начато расследование.
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