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Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
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12:55 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/bezopasnost-1889042521.html
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу
Угрозы военной безопасности России требуют адекватного реагирования, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:55
2023-08-09T12:55
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Угрозы военной безопасности России требуют адекватного реагирования, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - сказал он.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу обсудит меры по нейтрализации угроз военной безопасности России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Угрозы военной безопасности России требуют адекватного реагирования, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - сказал он.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В стратегии безопасности ФРГ Россию назвали самой большой угрозой для мира
14 июня, 12:47
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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