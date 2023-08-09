https://ria.ru/20230809/bezopasnost-1889042521.html
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу
Угрозы военной безопасности России требуют адекватного реагирования, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:55
2023-08-09T12:55
2023-08-09T12:55
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Угрозы военной безопасности России требуют адекватного реагирования, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - сказал он.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878013869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу обсудит меры по нейтрализации угроз военной безопасности России