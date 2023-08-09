https://ria.ru/20230809/bezopasnost-1889042521.html

Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу

Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023

Угрозы безопасности требуют адекватного реагирования, заявил Шойгу

Угрозы военной безопасности России требуют адекватного реагирования, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:55

2023-08-09T12:55

2023-08-09T12:55

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Угрозы военной безопасности России требуют адекватного реагирования, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - сказал он.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1878013869.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф