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Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
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13:46 08.08.2023 (обновлено: 14:36 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888843487.html
Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области
Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области
Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:46
2023-08-08T14:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны.&quot;На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области&quot;, — сказали в ведомстве.В Минобороны также добавили, что российские бойцы при активной обороне успешно отразили девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.Кроме того, артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области.Потери противника на Купянском направлении составили:Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.Российские бойцы также поразили скопления живой силы и военной техники около Курдюмовки и Северска в ДНР.ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" активными действиями отразили три атаки противника около Никольского и Урожайного в ДНР.Кроме того, авиация нанесла удары по скоплению личного состава и техники трех бригад ВСУ.Потери противника составили: Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" также отбили три атаки ВСУ в ЛНР и ДНР.Помимо этого, российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад украинской армии.Всего противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские военные поразили подразделения четырех бригад ВСУ около населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка в Запорожской области.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеВооруженные силы продолжили выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.ВСУ потеряли:
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харьковская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность
Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

Минобороны: российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области", — сказали в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что российские бойцы при активной обороне успешно отразили девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.
Кроме того, артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области.
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Вчера, 22:37
Потери противника на Купянском направлении составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы Д-20.
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Донецкое направление

Подразделения Южной группировки успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.
Российские бойцы также поразили скопления живой силы и военной техники около Курдюмовки и Северска в ДНР.
ВСУ потеряли:
  • до 210 военнослужащих;
  • один танк;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • шесть пикапов;
  • три гаубицы Д-30.
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2 августа, 05:17

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки "Восток" активными действиями отразили три атаки противника около Никольского и Урожайного в ДНР.
Кроме того, авиация нанесла удары по скоплению личного состава и техники трех бригад ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 125 военнослужащих;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • две гаубицы Д-30.
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1 августа, 13:43

Краснолиманское направление

Бойцы группировки "Центр" также отбили три атаки ВСУ в ЛНР и ДНР.
Помимо этого, российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад украинской армии.
Всего противник потерял:
  • до 80 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • два автомобиля;
  • боевую машину РСЗО "Град";
  • гаубицу Д-20.
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В ДНР поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица"
13:47

Запорожское направление

Российские военные поразили подразделения четырех бригад ВСУ около населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка в Запорожской области.
Потери украинской армии составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • один танк;
  • пять боевых бронированных машин;
  • три автомобиля;
  • самоходная пушка большой мощности "Пион";
  • орудие "Мста-Б";
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
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Херсонское направление

Вооруженные силы продолжили выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.
ВСУ потеряли:
  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • три гаубицы Д-20.
Уничтожение танков Leopard при помощи Ланцетов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасность
 
 
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