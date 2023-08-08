https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888843487.html

Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023

Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:46

2023-08-08T13:46

2023-08-08T14:36

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области", — сказали в ведомстве.В Минобороны также добавили, что российские бойцы при активной обороне успешно отразили девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.Кроме того, артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области.Потери противника на Купянском направлении составили:Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.Российские бойцы также поразили скопления живой силы и военной техники около Курдюмовки и Северска в ДНР.ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" активными действиями отразили три атаки противника около Никольского и Урожайного в ДНР.Кроме того, авиация нанесла удары по скоплению личного состава и техники трех бригад ВСУ.Потери противника составили: Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" также отбили три атаки ВСУ в ЛНР и ДНР.Помимо этого, российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад украинской армии.Всего противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские военные поразили подразделения четырех бригад ВСУ около населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка в Запорожской области.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеВооруженные силы продолжили выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.ВСУ потеряли:

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https://ria.ru/20230802/artilleriya-1887709682.html

https://ria.ru/20230801/desantniki-1887593382.html

https://ria.ru/20230808/vsu-1888843661.html

https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825616.html

https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886492369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, безопасность