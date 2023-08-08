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Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области
Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области
Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:46
2023-08-08T13:46
2023-08-08T14:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области", — сказали в ведомстве.В Минобороны также добавили, что российские бойцы при активной обороне успешно отразили девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.Кроме того, артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области.Потери противника на Купянском направлении составили:Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.Российские бойцы также поразили скопления живой силы и военной техники около Курдюмовки и Северска в ДНР.ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" активными действиями отразили три атаки противника около Никольского и Урожайного в ДНР.Кроме того, авиация нанесла удары по скоплению личного состава и техники трех бригад ВСУ.Потери противника составили: Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" также отбили три атаки ВСУ в ЛНР и ДНР.Помимо этого, российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад украинской армии.Всего противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские военные поразили подразделения четырех бригад ВСУ около населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка в Запорожской области.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеВооруженные силы продолжили выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.ВСУ потеряли:
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РИА Новости
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харьковская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность
Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области
Минобороны: российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
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"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области", — сказали в ведомстве.
В Минобороны также добавили, что российские бойцы при активной обороне успешно отразили девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.
Кроме того, артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области.
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Потери противника на Купянском направлении составили:
- до 110 военнослужащих;
- три автомобиля;
- две гаубицы Д-20.
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Подразделения Южной группировки успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.
Российские бойцы также поразили скопления живой силы и военной техники около Курдюмовки и Северска в ДНР.
- до 210 военнослужащих;
- один танк;
- четыре боевые машины пехоты;
- шесть пикапов;
- три гаубицы Д-30.
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Подразделения группировки "Восток" активными действиями отразили три атаки противника около Никольского и Урожайного в ДНР.
Кроме того, авиация нанесла удары по скоплению личного состава и техники трех бригад ВСУ.
Потери противника составили:
- до 125 военнослужащих;
- восемь боевых бронированных машин;
- две гаубицы Д-30.
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Краснолиманское направление
Бойцы группировки "Центр" также отбили три атаки ВСУ в ЛНР и ДНР.
Помимо этого, российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад украинской армии.
- до 80 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- два автомобиля;
- боевую машину РСЗО "Град";
- гаубицу Д-20.
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Российские военные поразили подразделения четырех бригад ВСУ около населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка в Запорожской области.
Потери украинской армии составили:
- до 110 военнослужащих;
- один танк;
- пять боевых бронированных машин;
- три автомобиля;
- самоходная пушка большой мощности "Пион";
- орудие "Мста-Б";
- артиллерийская система М777 производства США;
- гаубица FH-70 производства Великобритании;
- самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
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Вооруженные силы продолжили выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.
- до 50 военнослужащих;
- два автомобиля;
- три гаубицы Д-20.
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