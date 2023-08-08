https://ria.ru/20230808/prichina-1888936111.html

СМИ назвали возможную причину смерти переводчика Володарского

СМИ назвали возможную причину смерти переводчика Володарского - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ назвали возможную причину смерти переводчика Володарского

Переводчик и ведущий радиостанции "Говорит Москва" Леонид Володарский мог умереть от острой сердечной недостаточности, сообщили "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:46

2023-08-08T19:46

2023-08-08T20:10

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Переводчик и ведущий радиостанции "Говорит Москва" Леонид Володарский мог умереть от острой сердечной недостаточности, сообщили "Известия" со ссылкой на собственный источник.По информации издания, Володарский упал в обморок 5 августа, находясь у себя дома. Его госпитализировали в больницу имени Виноградова.Ранее сообщалось, что переводчик скончался после продолжительной болезни.Леонид Володарский широко известен как синхронист, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время его более чем тридцатилетней карьеры голосом переводчика заговорили герои более пяти тысяч различных картин, в том числе киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".

https://ria.ru/20230808/volodarskiy-1888927440.html

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общество, москва, ссср, россия