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Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2023
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Новости Подмосковья
 
13:50 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/podmoskove-1888844698.html
Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье
Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2023
Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье
В Московской области установили более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:50
2023-08-08T13:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Московской области установили более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье организована комплексная работа по оснащению стационаров и поликлиник современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратами и флюорографами. Реализуется трехлетняя программа по замене устаревшей аналоговой техники на цифровую, и открываются новые кабинеты там, где раньше они не присутствовали. "Для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения новое медицинское оборудование. С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и два флюорографа на сумму более 570 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. По информации пресс-службы, в поликлиниках №1 и №2 Ногинской областной больницы уже заработали новые, отечественного производства рентген-аппарат и флюорограф. Главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц отметил, что новые аппараты позволяют быстро и точно проводить исследования. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз. "Преимущества цифровой флюорографии и рентген-диагностики по сравнению с аналоговой очевидны. Это максимально четкое изображение и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Кроме того, результаты исследований будут загружаться в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг",- уточнил Лившиц. Оба аппарата уже используют для обследований пациентов. На рентгеновском аппарате планируется выполнять 30 исследований в смену, а на флюрографе – свыше 70. Диагностика выполняется по полису ОМС, на нее направляет лечащий врач. Оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888634392.html
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиСвыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье
Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Московской области установили более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье организована комплексная работа по оснащению стационаров и поликлиник современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратами и флюорографами. Реализуется трехлетняя программа по замене устаревшей аналоговой техники на цифровую, и открываются новые кабинеты там, где раньше они не присутствовали.
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"Для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения новое медицинское оборудование. С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и два флюорографа на сумму более 570 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
По информации пресс-службы, в поликлиниках №1 и №2 Ногинской областной больницы уже заработали новые, отечественного производства рентген-аппарат и флюорограф. Главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц отметил, что новые аппараты позволяют быстро и точно проводить исследования. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз.
«
"Преимущества цифровой флюорографии и рентген-диагностики по сравнению с аналоговой очевидны. Это максимально четкое изображение и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Кроме того, результаты исследований будут загружаться в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг",- уточнил Лившиц.
Оба аппарата уже используют для обследований пациентов. На рентгеновском аппарате планируется выполнять 30 исследований в смену, а на флюрографе – свыше 70. Диагностика выполняется по полису ОМС, на нее направляет лечащий врач. Оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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