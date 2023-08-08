ВСУ обстреляли Зайцево, Донецк и Ясиноватский район
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по Зайцево, Донецку и Ясиноватскому району
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево, Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 -населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра...19.05 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...19.10 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...20.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, представительство сообщило, что в 20.10 по Донецку (Петровский район) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.30 по населенному пункту Ясиноватский район было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 20.40 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.