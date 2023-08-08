https://ria.ru/20230808/obstrel-1888954224.html

ВСУ обстреляли Зайцево, Донецк и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Зайцево, Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ обстреляли Зайцево, Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево, Донецку и... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:57

2023-08-08T22:57

2023-08-08T22:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

зайцево

нато

сцкк

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево, Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 -населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра...19.05 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...19.10 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...20.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кроме того, представительство сообщило, что в 20.10 по Донецку (Петровский район) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.30 по населенному пункту Ясиноватский район было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 20.40 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

донецк

петровский район

зайцево

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены. 2023-08-08T22:57 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, зайцево, нато, сцкк