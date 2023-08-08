https://ria.ru/20230808/lager-1888881704.html
Эксперты рассказали, как правильно выбирать путевку в лагерь для ребенка
Эксперты рассказали, как правильно выбирать путевку в лагерь для ребенка - РИА Новости, 08.08.2023
Эксперты рассказали, как правильно выбирать путевку в лагерь для ребенка
Путевка сама по себе не спасет ребенка от проблем в лагере, поэтому вопросы безопасности, дополнительных расходов и обеспечения связью родителям нужно решать до РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:27
2023-08-08T16:27
2023-08-08T16:39
туризм
турция
россия
анкара (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Путевка сама по себе не спасет ребенка от проблем в лагере, поэтому вопросы безопасности, дополнительных расходов и обеспечения связью родителям нужно решать до отъезда, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там напомнили, что приобретение путевки в детский лагерь, как и любого тура, должно оформляться договором. "Но самого факта подписания договора не достаточно. Документ должен содержать существенные условия, перечисленные в отраслевом законе... Надо понимать, что отсутствие в договоре существенных условий может стать причиной признания его и сделки по покупке тура ничтожным в суде", – говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. В ассоциации указали, что доверить организацию досуга следует компании, которая готова сообщить о себе все необходимые сведения и зафиксировать такую информацию в договорах. Так, гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев рекомендует начать знакомство с лагерем с разговора о безопасности. "Узнайте, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности детей в лагере: наличие медицинского персонала, обученного первой помощи, наличие системы безопасности и контроля доступа, каковы образование, квалификация и опыт сотрудников, работающих с детьми", – процитировали его в АТОР. Не в последнюю очередь нужно поинтересоваться у организаторов, какие дополнительные расходы ждут семью: какие экскурсии и дополнительные занятия по какой стоимости будут предлагаться юным отдыхающим, можно ли оплатить их заранее и если нет, то в каком порядке и по каким документам будет производиться оплата. "Также следует учесть, есть ли в объекте размещения депозит, необходимо ли оплачивать туристический сбор и существуют ли иные платежи, которые взимаются с отдыхающих уже на месте", – добавили в АТОР. Туроператор "Колибри", организовавший отдых российских школьников в Турции, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходит на связь, заявили в конце прошлой недели РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре. Как сообщало Минэкономразвития, "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в Единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Кроме того, компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр. В АТОР отмечали, что родители подписывали договоры на бронирование билетов и проживание в отеле с ИП Маркиной Н.В.
https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, анкара (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Турция, Россия, Анкара (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Эксперты рассказали, как правильно выбирать путевку в лагерь для ребенка
АТОР: путевка не спасет ребенка от проблем в лагере, вопросы нужно решать "на берегу"
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Путевка сама по себе не спасет ребенка от проблем в лагере, поэтому вопросы безопасности, дополнительных расходов и обеспечения связью родителям нужно решать до отъезда, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там напомнили, что приобретение путевки в детский лагерь, как и любого тура, должно оформляться договором. "Но самого факта подписания договора не достаточно. Документ должен содержать существенные условия, перечисленные в отраслевом законе... Надо понимать, что отсутствие в договоре существенных условий может стать причиной признания его и сделки по покупке тура ничтожным в суде", – говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
В ассоциации указали, что доверить организацию досуга следует компании, которая готова сообщить о себе все необходимые сведения и зафиксировать такую информацию в договорах.
Так, гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев рекомендует начать знакомство с лагерем с разговора о безопасности. "Узнайте, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности детей в лагере: наличие медицинского персонала, обученного первой помощи, наличие системы безопасности и контроля доступа, каковы образование, квалификация и опыт сотрудников, работающих с детьми", – процитировали его в АТОР.
Не в последнюю очередь нужно поинтересоваться у организаторов, какие дополнительные расходы ждут семью: какие экскурсии и дополнительные занятия по какой стоимости будут предлагаться юным отдыхающим, можно ли оплатить их заранее и если нет, то в каком порядке и по каким документам будет производиться оплата. "Также следует учесть, есть ли в объекте размещения депозит, необходимо ли оплачивать туристический сбор и существуют ли иные платежи, которые взимаются с отдыхающих уже на месте", – добавили в АТОР.
Туроператор "Колибри", организовавший отдых российских школьников в Турции
, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходит на связь, заявили в конце прошлой недели РИА Новости в посольстве РФ
в Анкаре
.
Как сообщало Минэкономразвития
, "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в Единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Кроме того, компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр. В АТОР отмечали, что родители подписывали договоры на бронирование билетов и проживание в отеле с ИП Маркиной Н.В.
Выгнали на улицу: почему российских детей выселили из лагеря в Турции