https://ria.ru/20230808/kuntsevo-1888714315.html

В Кунцеве создадут 1,3 тысячи рабочих мест по программе КРТ

В Кунцеве создадут 1,3 тысячи рабочих мест по программе КРТ - РИА Новости, 08.08.2023

В Кунцеве создадут 1,3 тысячи рабочих мест по программе КРТ

Инвестиции в развитие участка бывшей промзоны "Кунцево" составят свыше 100 миллионов рублей, там предполагается создать 1,3 тысячи рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:10

2023-08-08T09:10

2023-08-08T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Инвестиции в развитие участка бывшей промзоны "Кунцево" составят свыше 100 миллионов рублей, там предполагается создать 1,3 тысячи рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Проект планировки территории для реорганизации бывшего Кунцевского комбината, в ходе которой произведут реконструкцию Молодогвардейской улицы, утвержден правительством Москвы. Договор о комплексном развитии участка промзоны был заключен с АО "Главстрой" в 2021 году."Участок бывшей промзоны "Кунцево" общей площадью 15,89 гектара станет современным пространством с развитой инфраструктурой, где будет создано 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие проекта составят более 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 567 миллионов рублей", – привели в пресс-службе комплекса экономполитики города слова Ефимова.Проект предусматривает строительство в течение 11 лет строительство почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых 156,3 тысячи квадратных метров - по программе реновации. Кроме того, на площади свыше 11 тысяч квадратных метров запланировано сооружение образовательного комплекса, включающего ясли и детсад. Также будут благоустроены внутриквартальные проезды с устройством велодорожек и парковочных мест. Планируется создание зоны отдыха в виде бульвара, который соединит застройку с прилегающим лесным массивом.В рамках программы КРТ в столице на месте промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2450 гектаров.

https://ria.ru/20230807/pischeprom-1888274658.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы