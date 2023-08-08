https://ria.ru/20230808/kuntsevo-1888714315.html
В Кунцеве создадут 1,3 тысячи рабочих мест по программе КРТ
В Кунцеве создадут 1,3 тысячи рабочих мест по программе КРТ - РИА Новости, 08.08.2023
В Кунцеве создадут 1,3 тысячи рабочих мест по программе КРТ
Инвестиции в развитие участка бывшей промзоны "Кунцево" составят свыше 100 миллионов рублей, там предполагается создать 1,3 тысячи рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:10
2023-08-08T09:10
2023-08-08T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Инвестиции в развитие участка бывшей промзоны "Кунцево" составят свыше 100 миллионов рублей, там предполагается создать 1,3 тысячи рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Проект планировки территории для реорганизации бывшего Кунцевского комбината, в ходе которой произведут реконструкцию Молодогвардейской улицы, утвержден правительством Москвы. Договор о комплексном развитии участка промзоны был заключен с АО "Главстрой" в 2021 году."Участок бывшей промзоны "Кунцево" общей площадью 15,89 гектара станет современным пространством с развитой инфраструктурой, где будет создано 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие проекта составят более 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 567 миллионов рублей", – привели в пресс-службе комплекса экономполитики города слова Ефимова.Проект предусматривает строительство в течение 11 лет строительство почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых 156,3 тысячи квадратных метров - по программе реновации. Кроме того, на площади свыше 11 тысяч квадратных метров запланировано сооружение образовательного комплекса, включающего ясли и детсад. Также будут благоустроены внутриквартальные проезды с устройством велодорожек и парковочных мест. Планируется создание зоны отдыха в виде бульвара, который соединит застройку с прилегающим лесным массивом.В рамках программы КРТ в столице на месте промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2450 гектаров.
https://ria.ru/20230807/pischeprom-1888274658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Инвестиции в развитие участка бывшей промзоны "Кунцево" составят свыше 100 миллионов рублей, там предполагается создать 1,3 тысячи рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Проект планировки территории для реорганизации бывшего Кунцевского комбината, в ходе которой произведут реконструкцию Молодогвардейской улицы, утвержден правительством Москвы. Договор о комплексном развитии участка промзоны был заключен с АО "Главстрой" в 2021 году.
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"Участок бывшей промзоны "Кунцево" общей площадью 15,89 гектара станет современным пространством с развитой инфраструктурой, где будет создано 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие проекта составят более 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 567 миллионов рублей", – привели в пресс-службе комплекса экономполитики города слова Ефимова
.
Проект предусматривает строительство в течение 11 лет строительство почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых 156,3 тысячи квадратных метров - по программе реновации. Кроме того, на площади свыше 11 тысяч квадратных метров запланировано сооружение образовательного комплекса, включающего ясли и детсад. Также будут благоустроены внутриквартальные проезды с устройством велодорожек и парковочных мест. Планируется создание зоны отдыха в виде бульвара, который соединит застройку с прилегающим лесным массивом.
В рамках программы КРТ в столице на месте промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2450 гектаров.