https://ria.ru/20230808/kultura-1888863581.html

На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран

На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран - РИА Новости, 08.08.2023

На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран

На II Международный детский культурный форум, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, приедут две тысячи человек из 13 стран мира, сообщила министр... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:02

2023-08-08T15:02

2023-08-08T15:02

культура

россия

москва

абхазия

ольга любимова

григорий заславский

эдгард запашный

третьяковская галерея

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На II Международный детский культурный форум, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, приедут две тысячи человек из 13 стран мира, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Это второй Международный детский культурный форум… К нам приедут 2 тысячи человек из 89 регионов России. Из них 59 ребят приедут из новых регионов. Также к нам приедут иностранные гости из 13 зарубежных стран: из Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Узбекистана, Палестины, Туркменистана. Они также занимаются искусством и планируют всю жизнь связать с искусством, и готовы общаться", – сказала Любимова на пресс-конференции.По ее словам, около 140 мероприятий пройдут для юных участников в дни форума. "Это мастер-классы, это диалоги со знаковыми деятелями культуры, это лекции, семинары… Участников форума также ждут экскурсии. Они поедут и в Пушкинский музей, и в Третьяковскую галерею, и в Музей музыки, и в Большой Московский цирк, и во ВГИК, и в Зарядье, и на ВДНХ, и на "Мосфильм" – такие знаковые пространства", – отметила министр.В этом году форум пройдет по семи творческим направлениям. По линии "Музыкальное искусство" куратором станет генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье", заслуженный артист РФ Иван Рудин. Театральное и цирковое искусство представят ректор ГИТИСа Григорий Заславский и гендиректор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный. "Литературу и журналистику" – литературный критик, директор ГМИРЛИ имени Даля Дмитрий Бак. "Хореографическое искусство" – хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин. Куратором "Продюсирования" станет заместитель генерального директора "Росконцерта" Светлана Кондратьева. "Музеи и изобразительное искусство" представит гендиректор Третьяковки Елена Проничева, а "Кино и анимацию" – режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер Антон Калинкин.

https://ria.ru/20230731/detskiyforum-1888799898.html

россия

москва

абхазия

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, москва, абхазия, ольга любимова, григорий заславский, эдгард запашный, третьяковская галерея, вгик, мосфильм