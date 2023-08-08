https://ria.ru/20230808/kultura-1888863581.html
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран - РИА Новости, 08.08.2023
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран
На II Международный детский культурный форум, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, приедут две тысячи человек из 13 стран мира, сообщила министр... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:02
2023-08-08T15:02
2023-08-08T15:02
культура
россия
москва
абхазия
ольга любимова
григорий заславский
эдгард запашный
третьяковская галерея
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На II Международный детский культурный форум, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, приедут две тысячи человек из 13 стран мира, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Это второй Международный детский культурный форум… К нам приедут 2 тысячи человек из 89 регионов России. Из них 59 ребят приедут из новых регионов. Также к нам приедут иностранные гости из 13 зарубежных стран: из Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Узбекистана, Палестины, Туркменистана. Они также занимаются искусством и планируют всю жизнь связать с искусством, и готовы общаться", – сказала Любимова на пресс-конференции.По ее словам, около 140 мероприятий пройдут для юных участников в дни форума. "Это мастер-классы, это диалоги со знаковыми деятелями культуры, это лекции, семинары… Участников форума также ждут экскурсии. Они поедут и в Пушкинский музей, и в Третьяковскую галерею, и в Музей музыки, и в Большой Московский цирк, и во ВГИК, и в Зарядье, и на ВДНХ, и на "Мосфильм" – такие знаковые пространства", – отметила министр.В этом году форум пройдет по семи творческим направлениям. По линии "Музыкальное искусство" куратором станет генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье", заслуженный артист РФ Иван Рудин. Театральное и цирковое искусство представят ректор ГИТИСа Григорий Заславский и гендиректор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный. "Литературу и журналистику" – литературный критик, директор ГМИРЛИ имени Даля Дмитрий Бак. "Хореографическое искусство" – хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин. Куратором "Продюсирования" станет заместитель генерального директора "Росконцерта" Светлана Кондратьева. "Музеи и изобразительное искусство" представит гендиректор Третьяковки Елена Проничева, а "Кино и анимацию" – режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер Антон Калинкин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, абхазия, ольга любимова, григорий заславский, эдгард запашный, третьяковская галерея, вгик, мосфильм
Культура, Россия, Москва, Абхазия, Ольга Любимова, Григорий Заславский, Эдгард Запашный, Третьяковская галерея, ВГИК, Мосфильм
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран
Любимова: на Международный детский культурный форум приедут две тысячи человек из 13 стран