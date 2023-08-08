Рейтинг@Mail.ru
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:02 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/kultura-1888863581.html
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран - РИА Новости, 08.08.2023
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран
На II Международный детский культурный форум, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, приедут две тысячи человек из 13 стран мира, сообщила министр... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:02
2023-08-08T15:02
культура
россия
москва
абхазия
ольга любимова
григорий заславский
эдгард запашный
третьяковская галерея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888862311_0:73:3142:1840_1920x0_80_0_0_0bbc1d1172a7bc7a3923d53b631b7aa6.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На II Международный детский культурный форум, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, приедут две тысячи человек из 13 стран мира, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. &quot;Это второй Международный детский культурный форум… К нам приедут 2 тысячи человек из 89 регионов России. Из них 59 ребят приедут из новых регионов. Также к нам приедут иностранные гости из 13 зарубежных стран: из Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Узбекистана, Палестины, Туркменистана. Они также занимаются искусством и планируют всю жизнь связать с искусством, и готовы общаться&quot;, – сказала Любимова на пресс-конференции.По ее словам, около 140 мероприятий пройдут для юных участников в дни форума. &quot;Это мастер-классы, это диалоги со знаковыми деятелями культуры, это лекции, семинары… Участников форума также ждут экскурсии. Они поедут и в Пушкинский музей, и в Третьяковскую галерею, и в Музей музыки, и в Большой Московский цирк, и во ВГИК, и в Зарядье, и на ВДНХ, и на &quot;Мосфильм&quot; – такие знаковые пространства&quot;, – отметила министр.В этом году форум пройдет по семи творческим направлениям. По линии "Музыкальное искусство" куратором станет генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье", заслуженный артист РФ Иван Рудин. Театральное и цирковое искусство представят ректор ГИТИСа Григорий Заславский и гендиректор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный. "Литературу и журналистику" – литературный критик, директор ГМИРЛИ имени Даля Дмитрий Бак. "Хореографическое искусство" – хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин. Куратором "Продюсирования" станет заместитель генерального директора "Росконцерта" Светлана Кондратьева. "Музеи и изобразительное искусство" представит гендиректор Третьяковки Елена Проничева, а "Кино и анимацию" – режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер Антон Калинкин.
https://ria.ru/20230731/detskiyforum-1888799898.html
россия
москва
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888862311_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_635636b71ae3082d985cfe10a695f662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, абхазия, ольга любимова, григорий заславский, эдгард запашный, третьяковская галерея, вгик, мосфильм
Культура, Россия, Москва, Абхазия, Ольга Любимова, Григорий Заславский, Эдгард Запашный, Третьяковская галерея, ВГИК, Мосфильм
На Международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран

Любимова: на Международный детский культурный форум приедут две тысячи человек из 13 стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный детский культурный форум
Международный детский культурный форум - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На II Международный детский культурный форум, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, приедут две тысячи человек из 13 стран мира, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«

"Это второй Международный детский культурный форум… К нам приедут 2 тысячи человек из 89 регионов России. Из них 59 ребят приедут из новых регионов. Также к нам приедут иностранные гости из 13 зарубежных стран: из Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Узбекистана, Палестины, Туркменистана. Они также занимаются искусством и планируют всю жизнь связать с искусством, и готовы общаться", – сказала Любимова на пресс-конференции.

По ее словам, около 140 мероприятий пройдут для юных участников в дни форума.
«

"Это мастер-классы, это диалоги со знаковыми деятелями культуры, это лекции, семинары… Участников форума также ждут экскурсии. Они поедут и в Пушкинский музей, и в Третьяковскую галерею, и в Музей музыки, и в Большой Московский цирк, и во ВГИК, и в Зарядье, и на ВДНХ, и на "Мосфильм" – такие знаковые пространства", – отметила министр.

В этом году форум пройдет по семи творческим направлениям. По линии "Музыкальное искусство" куратором станет генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье", заслуженный артист РФ Иван Рудин. Театральное и цирковое искусство представят ректор ГИТИСа Григорий Заславский и гендиректор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный. "Литературу и журналистику" – литературный критик, директор ГМИРЛИ имени Даля Дмитрий Бак. "Хореографическое искусство" – хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин. Куратором "Продюсирования" станет заместитель генерального директора "Росконцерта" Светлана Кондратьева. "Музеи и изобразительное искусство" представит гендиректор Третьяковки Елена Проничева, а "Кино и анимацию" – режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер Антон Калинкин.
Девушка у картины Юрия Пименова Новая Москва (1937 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Международный детский культурный форум пройдет в Новой Третьяковке
31 июля, 12:33
 
КультураРоссияМоскваАбхазияОльга ЛюбимоваГригорий ЗаславскийЭдгард ЗапашныйТретьяковская галереяВГИКМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала