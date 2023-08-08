Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 08.08.2023 (обновлено: 20:45 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/kontrakty-1888895055.html
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции - РИА Новости, 08.08.2023
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции
Владимир Путин подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:57
2023-08-08T20:45
владимир путин
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, при проведении расчетов теперь можно будет пользоваться специальными рублевыми и валютными счетами типа "З". Их открывают уполномоченные банки на основании заявок зарубежных покупателей. Уточняется, что приостановление операций, арест и списание средств с таких счетов, если они не связаны с расчетами за сельхозпродукцию, невозможны. Нововведения вступят в силу с 1 ноября.Перечень сельхозпродукции, расчеты по которой будут осуществлять по спецпорядку, правительство должно утвердить в течение 30 дней.Спецпорядок предполагает, что зарубежные покупатели перечисляют деньги на валютный счет в иностранной валюте. После их зачисления они продают эту валюту уполномоченному банку самостоятельно либо дают ему поручение продать ее на организованных торгах, то есть на бирже. Затем банк переводит средства в рублях на специальный счет типа "З" и отправляет их на счет резидента — участника внешнеэкономической деятельности.Полномочия по установлению режима специальных рублевых и валютных счетов типа "З" предоставлены Центробанку. Совету директоров ЦБ поручено в десятидневный срок принять решения по осуществлению этого полномочия.Вице-премьер России Виктория Абрамченко в конце июля заявила журналистам, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен Владимиру Путину. Ранее президент уже подписал указ о расчетах с недружественными странами в рублях за поставки газа. Аналогичный документ, по словам Абрамченко, необходим и для агропромышленного комплекса, поскольку позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах.
https://ria.ru/20230706/mishustin-1882624852.html
https://ria.ru/20230807/kompensatsii-1888723494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), виктория абрамченко
Владимир Путин, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Виктория Абрамченко
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции

Путин подписал указ о специальных счетах для расчета за сельхозпродукцию в рублях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, при проведении расчетов теперь можно будет пользоваться специальными рублевыми и валютными счетами типа "З". Их открывают уполномоченные банки на основании заявок зарубежных покупателей. Уточняется, что приостановление операций, арест и списание средств с таких счетов, если они не связаны с расчетами за сельхозпродукцию, невозможны. Нововведения вступят в силу с 1 ноября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства
6 июля, 16:38
Перечень сельхозпродукции, расчеты по которой будут осуществлять по спецпорядку, правительство должно утвердить в течение 30 дней.
Спецпорядок предполагает, что зарубежные покупатели перечисляют деньги на валютный счет в иностранной валюте. После их зачисления они продают эту валюту уполномоченному банку самостоятельно либо дают ему поручение продать ее на организованных торгах, то есть на бирже. Затем банк переводит средства в рублях на специальный счет типа "З" и отправляет их на счет резидента — участника внешнеэкономической деятельности.
Полномочия по установлению режима специальных рублевых и валютных счетов типа "З" предоставлены Центробанку. Совету директоров ЦБ поручено в десятидневный срок принять решения по осуществлению этого полномочия.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко в конце июля заявила журналистам, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен Владимиру Путину. Ранее президент уже подписал указ о расчетах с недружественными странами в рублях за поставки газа. Аналогичный документ, по словам Абрамченко, необходим и для агропромышленного комплекса, поскольку позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны
7 августа, 19:39
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Виктория Абрамченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала