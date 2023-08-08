https://ria.ru/20230808/kontrakty-1888895055.html

Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции

Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции - РИА Новости, 08.08.2023

Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции

Владимир Путин подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:57

2023-08-08T16:57

2023-08-08T20:45

владимир путин

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

виктория абрамченко

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, при проведении расчетов теперь можно будет пользоваться специальными рублевыми и валютными счетами типа "З". Их открывают уполномоченные банки на основании заявок зарубежных покупателей. Уточняется, что приостановление операций, арест и списание средств с таких счетов, если они не связаны с расчетами за сельхозпродукцию, невозможны. Нововведения вступят в силу с 1 ноября.Перечень сельхозпродукции, расчеты по которой будут осуществлять по спецпорядку, правительство должно утвердить в течение 30 дней.Спецпорядок предполагает, что зарубежные покупатели перечисляют деньги на валютный счет в иностранной валюте. После их зачисления они продают эту валюту уполномоченному банку самостоятельно либо дают ему поручение продать ее на организованных торгах, то есть на бирже. Затем банк переводит средства в рублях на специальный счет типа "З" и отправляет их на счет резидента — участника внешнеэкономической деятельности.Полномочия по установлению режима специальных рублевых и валютных счетов типа "З" предоставлены Центробанку. Совету директоров ЦБ поручено в десятидневный срок принять решения по осуществлению этого полномочия.Вице-премьер России Виктория Абрамченко в конце июля заявила журналистам, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен Владимиру Путину. Ранее президент уже подписал указ о расчетах с недружественными странами в рублях за поставки газа. Аналогичный документ, по словам Абрамченко, необходим и для агропромышленного комплекса, поскольку позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах.

https://ria.ru/20230706/mishustin-1882624852.html

https://ria.ru/20230807/kompensatsii-1888723494.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), виктория абрамченко