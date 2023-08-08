https://ria.ru/20230808/kontrakty-1888895055.html
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции - РИА Новости, 08.08.2023
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции
Владимир Путин подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:57
2023-08-08T16:57
2023-08-08T20:45
владимир путин
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, при проведении расчетов теперь можно будет пользоваться специальными рублевыми и валютными счетами типа "З". Их открывают уполномоченные банки на основании заявок зарубежных покупателей. Уточняется, что приостановление операций, арест и списание средств с таких счетов, если они не связаны с расчетами за сельхозпродукцию, невозможны. Нововведения вступят в силу с 1 ноября.Перечень сельхозпродукции, расчеты по которой будут осуществлять по спецпорядку, правительство должно утвердить в течение 30 дней.Спецпорядок предполагает, что зарубежные покупатели перечисляют деньги на валютный счет в иностранной валюте. После их зачисления они продают эту валюту уполномоченному банку самостоятельно либо дают ему поручение продать ее на организованных торгах, то есть на бирже. Затем банк переводит средства в рублях на специальный счет типа "З" и отправляет их на счет резидента — участника внешнеэкономической деятельности.Полномочия по установлению режима специальных рублевых и валютных счетов типа "З" предоставлены Центробанку. Совету директоров ЦБ поручено в десятидневный срок принять решения по осуществлению этого полномочия.Вице-премьер России Виктория Абрамченко в конце июля заявила журналистам, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен Владимиру Путину. Ранее президент уже подписал указ о расчетах с недружественными странами в рублях за поставки газа. Аналогичный документ, по словам Абрамченко, необходим и для агропромышленного комплекса, поскольку позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах.
https://ria.ru/20230706/mishustin-1882624852.html
https://ria.ru/20230807/kompensatsii-1888723494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), виктория абрамченко
Владимир Путин, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Виктория Абрамченко
Путин утвердил порядок расчетов по контрактам на поставку сельхозпродукции
Путин подписал указ о специальных счетах для расчета за сельхозпродукцию в рублях
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Владимир Путин подписал указ
о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, при проведении расчетов теперь можно будет пользоваться специальными рублевыми и валютными счетами типа "З". Их открывают уполномоченные банки на основании заявок зарубежных покупателей. Уточняется, что приостановление операций, арест и списание средств с таких счетов, если они не связаны с расчетами за сельхозпродукцию, невозможны. Нововведения вступят в силу с 1 ноября.
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства
Перечень сельхозпродукции, расчеты по которой будут осуществлять по спецпорядку, правительство должно утвердить в течение 30 дней.
Спецпорядок предполагает, что зарубежные покупатели перечисляют деньги на валютный счет в иностранной валюте. После их зачисления они продают эту валюту уполномоченному банку самостоятельно либо дают ему поручение продать ее на организованных торгах, то есть на бирже. Затем банк переводит средства в рублях на специальный счет типа "З" и отправляет их на счет резидента — участника внешнеэкономической деятельности.
Полномочия по установлению режима специальных рублевых и валютных счетов типа "З" предоставлены Центробанку. Совету директоров ЦБ
поручено в десятидневный срок принять решения по осуществлению этого полномочия.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко
в конце июля заявила журналистам, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен Владимиру Путину. Ранее президент уже подписал указ о расчетах с недружественными странами в рублях за поставки газа. Аналогичный документ, по словам Абрамченко, необходим и для агропромышленного комплекса, поскольку позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах.
Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны