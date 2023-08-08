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Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией - РИА Новости, 08.08.2023
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12:22 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/gruziya-1888816329.html
Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией
Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией - РИА Новости, 08.08.2023
Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-летнюю годовщину с момента нападения Грузии на Южную Осетию заявил, что рассчитывает на мирное воссоединение с... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:22
2023-08-08T12:22
в мире
южная осетия
грузия
абхазия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-летнюю годовщину с момента нападения Грузии на Южную Осетию заявил, что рассчитывает на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией. "Я верю, что наша страна воссоединится при мирной и верной политике. Мы делаем все, чтобы сохранить сегодня в стране мир и стабильность", - заявил Гарибашвили журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные. Глава правительства заявил, что в отличие от нынешнего правительства прежние власти не заботились об интересах грузинского государства и народа. Пятнадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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в мире, южная осетия, грузия, абхазия, ираклий гарибашвили
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Ираклий Гарибашвили
Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Гарибашвили выразил надежду, что Грузия мирно воссоединится с Абхазией и Южной Осетией

© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Граница Южной Осетии и Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-летнюю годовщину с момента нападения Грузии на Южную Осетию заявил, что рассчитывает на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией.
"Я верю, что наша страна воссоединится при мирной и верной политике. Мы делаем все, чтобы сохранить сегодня в стране мир и стабильность", - заявил Гарибашвили журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные. Глава правительства заявил, что в отличие от нынешнего правительства прежние власти не заботились об интересах грузинского государства и народа.
Пятнадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Российская военная техника - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка
08:00
 
В миреЮжная ОсетияГрузияАбхазияИраклий Гарибашвили
 
 
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