Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией
Гарибашвили выразил надежду, что Грузия мирно воссоединится с Абхазией и Южной Осетией
© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
© Sputnik / Наталья Айриян
Граница Южной Осетии и Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-летнюю годовщину с момента нападения Грузии на Южную Осетию заявил, что рассчитывает на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией.
"Я верю, что наша страна воссоединится при мирной и верной политике. Мы делаем все, чтобы сохранить сегодня в стране мир и стабильность", - заявил Гарибашвили журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные. Глава правительства заявил, что в отличие от нынешнего правительства прежние власти не заботились об интересах грузинского государства и народа.
Пятнадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.