https://ria.ru/20230808/gruziya-1888816329.html

Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией - РИА Новости, 08.08.2023

Премьер Грузии надеется на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-летнюю годовщину с момента нападения Грузии на Южную Осетию заявил, что рассчитывает на мирное воссоединение с... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:22

2023-08-08T12:22

2023-08-08T12:22

в мире

южная осетия

грузия

абхазия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-летнюю годовщину с момента нападения Грузии на Южную Осетию заявил, что рассчитывает на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией. "Я верю, что наша страна воссоединится при мирной и верной политике. Мы делаем все, чтобы сохранить сегодня в стране мир и стабильность", - заявил Гарибашвили журналистам во время посещения кладбища Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные. Глава правительства заявил, что в отличие от нынешнего правительства прежние власти не заботились об интересах грузинского государства и народа. Пятнадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

южная осетия

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, южная осетия, грузия, абхазия, ираклий гарибашвили