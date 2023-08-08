https://ria.ru/20230808/dopobrazovanie-1888867235.html
Центр дополнительного образования для медиков откроется в Липецке
Центр дополнительного образования для медиков откроется в Липецке - РИА Новости, 08.08.2023
Центр дополнительного образования для медиков откроется в Липецке
Центр дополнительного образования откроется на базе Липецкой городская больница скорой медицинской помощи №1 в рамках партнерства с Рязанским государственным... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:24
2023-08-08T15:24
2023-08-08T15:24
липецкая область
липецк
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Центр дополнительного образования откроется на базе Липецкой городская больница скорой медицинской помощи №1 в рамках партнерства с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор отметил, что занятия в Центре начнутся уже этой осенью. Читать лекции, вести мастер-классы и практические занятия с врачами и студентами-целевиками будут преподаватели Рязанского медуниверситета в рамках заключенного соглашения о создании Центра. "Липецкая область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны. Целевые наборы помогают привлечь в регион еще больше специалистов. А Центр дополнительного образования даст возможность обмениваться научным и практическим опытом, а в результате выиграют наши пациенты", — прокомментировал Артамонов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецк, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Центр дополнительного образования откроется на базе Липецкой городская больница скорой медицинской помощи №1 в рамках партнерства с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор отметил, что занятия в Центре начнутся уже этой осенью. Читать лекции, вести мастер-классы и практические занятия с врачами и студентами-целевиками будут преподаватели Рязанского медуниверситета в рамках заключенного соглашения о создании Центра.
"Липецкая область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны. Целевые наборы помогают привлечь в регион еще больше специалистов. А Центр дополнительного образования даст возможность обмениваться научным и практическим опытом, а в результате выиграют наши пациенты", — прокомментировал Артамонов
.
В Липецкой области открылись новые центры допобразования