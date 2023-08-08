https://ria.ru/20230808/dopobrazovanie-1888867235.html

Центр дополнительного образования для медиков откроется в Липецке

Центр дополнительного образования для медиков откроется в Липецке - РИА Новости, 08.08.2023

Центр дополнительного образования для медиков откроется в Липецке

Центр дополнительного образования откроется на базе Липецкой городская больница скорой медицинской помощи №1 в рамках партнерства с Рязанским государственным... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:24

2023-08-08T15:24

2023-08-08T15:24

липецкая область

липецк

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Центр дополнительного образования откроется на базе Липецкой городская больница скорой медицинской помощи №1 в рамках партнерства с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор отметил, что занятия в Центре начнутся уже этой осенью. Читать лекции, вести мастер-классы и практические занятия с врачами и студентами-целевиками будут преподаватели Рязанского медуниверситета в рамках заключенного соглашения о создании Центра. "Липецкая область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны. Целевые наборы помогают привлечь в регион еще больше специалистов. А Центр дополнительного образования даст возможность обмениваться научным и практическим опытом, а в результате выиграют наши пациенты", — прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20211117/obrazovanie-1759495950.html

липецк

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, игорь артамонов, липецкая область