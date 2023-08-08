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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888806157.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:02
2023-08-08T12:02
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.40 - населенный пункт Шевченко - город Донецк (Кировский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Украинские войска также выпустили за десять минут 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район находится в западной части. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html
https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html
донецк
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донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка ракету из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.40 - населенный пункт Шевченко - город Донецк (Кировский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Украинские войска также выпустили за десять минут 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район находится в западной части.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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