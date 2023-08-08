https://ria.ru/20230808/donetsk-1888806157.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:02

2023-08-08T12:02

2023-08-08T12:02

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.40 - населенный пункт Шевченко - город Донецк (Кировский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Украинские войска также выпустили за десять минут 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район находится в западной части. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html

https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html

донецк

кировский район

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия