https://ria.ru/20230808/donbass-1888794702.html
В ДНР предложили использовать для водоснабжения воду из шахт
В ДНР предложили использовать для водоснабжения воду из шахт - РИА Новости, 08.08.2023
В ДНР предложили использовать для водоснабжения воду из шахт
Донецкий институт "Донгипрошахт" предложил использовать шахтную воду для сокращения дефицита воды в республике, заявил главный инженер ГБУ "Донгипрошахт" Виктор РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:10
2023-08-08T11:10
2023-08-08T11:10
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Донецкий институт "Донгипрошахт" предложил использовать шахтную воду для сокращения дефицита воды в республике, заявил главный инженер ГБУ "Донгипрошахт" Виктор Гулейчук. "Специалистами института разработан проект использованию шахтной воды ликвидированных шахт, в частности, шахты "Миусская" в городе Снежное", - сообщил Гулейчук журналистам. По его словам, шахта "Миусская" была выбрана для проекта, так как вокруг неё ещё закрытые шахты, и там уже сформировался водный бассейн. Говорить о подобном проекте для Донецка пока рано, так как многие шахты в Донецке работают и они сообщаются с неработающими шахтами. По словам начальника отдела строительного проектирования и инженерных изысканий института "Донгипрошахт" Антона Синявского, стоимость такого проекта для шахты "Миусская" составляет 3,5 млрд рублей. "Проект может давать в сутки 24 тысячи кубических метров воды, готовой к питью. Это где-то 90-95 процентов потребности воды города Снежное", - заявил Синявский. Что касается качества шахтной воды, то "любая ликвидированная шахта, с момента ликвидации которой прошло более пяти лет, может рассматриваться как источник пригодной воды", отметил Синявский. После того, как Киев в марте 2022 года отключил подачу воды по каналу "Северский Донец - Донбасс", ДНР стала испытывать сильный дефицит воды. Так, в Донецке вода населению подавалась один раз в три дня на несколько часов. Весной 2023 года был запущен водовод "Дон - Северский Донец", который частично покрыл потребности ДНР, однако дефицит ещё сохраняется.
https://ria.ru/20230802/volnovakha-1887735247.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, киев, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Общество
В ДНР предложили использовать для водоснабжения воду из шахт
Институт "Донгипрошахт" предложил использовать шахтную воду для сокращения дефицита воды
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Донецкий институт "Донгипрошахт" предложил использовать шахтную воду для сокращения дефицита воды в республике, заявил главный инженер ГБУ "Донгипрошахт" Виктор Гулейчук.
"Специалистами института разработан проект использованию шахтной воды ликвидированных шахт, в частности, шахты "Миусская" в городе Снежное", - сообщил Гулейчук журналистам.
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По его словам, шахта "Миусская" была выбрана для проекта, так как вокруг неё ещё закрытые шахты, и там уже сформировался водный бассейн. Говорить о подобном проекте для Донецка
пока рано, так как многие шахты в Донецке работают и они сообщаются с неработающими шахтами.
По словам начальника отдела строительного проектирования и инженерных изысканий института "Донгипрошахт" Антона Синявского, стоимость такого проекта для шахты "Миусская" составляет 3,5 млрд рублей.
"Проект может давать в сутки 24 тысячи кубических метров воды, готовой к питью. Это где-то 90-95 процентов потребности воды города Снежное", - заявил Синявский.
Что касается качества шахтной воды, то "любая ликвидированная шахта, с момента ликвидации которой прошло более пяти лет, может рассматриваться как источник пригодной воды", отметил Синявский.
После того, как Киев
в марте 2022 года отключил подачу воды по каналу "Северский Донец - Донбасс", ДНР
стала испытывать сильный дефицит воды. Так, в Донецке вода населению подавалась один раз в три дня на несколько часов. Весной 2023 года был запущен водовод "Дон - Северский Донец", который частично покрыл потребности ДНР, однако дефицит ещё сохраняется.
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