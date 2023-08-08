https://ria.ru/20230808/donbass-1888794702.html

В ДНР предложили использовать для водоснабжения воду из шахт

В ДНР предложили использовать для водоснабжения воду из шахт - РИА Новости, 08.08.2023

В ДНР предложили использовать для водоснабжения воду из шахт

Донецкий институт "Донгипрошахт" предложил использовать шахтную воду для сокращения дефицита воды в республике, заявил главный инженер ГБУ "Донгипрошахт" Виктор РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:10

2023-08-08T11:10

2023-08-08T11:10

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Донецкий институт "Донгипрошахт" предложил использовать шахтную воду для сокращения дефицита воды в республике, заявил главный инженер ГБУ "Донгипрошахт" Виктор Гулейчук. "Специалистами института разработан проект использованию шахтной воды ликвидированных шахт, в частности, шахты "Миусская" в городе Снежное", - сообщил Гулейчук журналистам. По его словам, шахта "Миусская" была выбрана для проекта, так как вокруг неё ещё закрытые шахты, и там уже сформировался водный бассейн. Говорить о подобном проекте для Донецка пока рано, так как многие шахты в Донецке работают и они сообщаются с неработающими шахтами. По словам начальника отдела строительного проектирования и инженерных изысканий института "Донгипрошахт" Антона Синявского, стоимость такого проекта для шахты "Миусская" составляет 3,5 млрд рублей. "Проект может давать в сутки 24 тысячи кубических метров воды, готовой к питью. Это где-то 90-95 процентов потребности воды города Снежное", - заявил Синявский. Что касается качества шахтной воды, то "любая ликвидированная шахта, с момента ликвидации которой прошло более пяти лет, может рассматриваться как источник пригодной воды", отметил Синявский. После того, как Киев в марте 2022 года отключил подачу воды по каналу "Северский Донец - Донбасс", ДНР стала испытывать сильный дефицит воды. Так, в Донецке вода населению подавалась один раз в три дня на несколько часов. Весной 2023 года был запущен водовод "Дон - Северский Донец", который частично покрыл потребности ДНР, однако дефицит ещё сохраняется.

https://ria.ru/20230802/volnovakha-1887735247.html

https://ria.ru/20230708/strategiya-1882935116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, киев, общество