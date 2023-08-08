https://ria.ru/20230808/chinovnitsa-1888860633.html

Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор

Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор - РИА Новости, 08.08.2023

Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор

Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО, которая опубликовала в социальной сети откровенное видео из своего рабочего кабинета, получила РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:50

2023-08-08T14:50

2023-08-08T14:50

жкх

пыть-ях

александр морозов

екатерина смирнова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888858220_0:0:468:263_1920x0_80_0_0_a5274286ec36ec3ed3a363e70eddb257.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО, которая опубликовала в социальной сети откровенное видео из своего рабочего кабинета, получила выговор, сообщил глава города Александр Морозов. Ранее заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации управления капитального строительства (УКСа) Пыть-Яха Екатерина Смирнова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором, раскручиваясь на кресле и поглаживая себя, пьет кофе. Ролик девушка сопроводила подписью о том, что она "в своем розовом кабинете" в качестве начальника отдела готовит документацию и считает ремонт дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов. При этом пользователи отметили, что сотрудница УКС одета в яркую юбку с глубоким разрезом и кроп-топ. Поведением чиновницы заинтересовалась специальная комиссия по этике. В самом управлении сообщили, что с девушкой проведена профилактическая беседа, информация с ее личной страницы в соцсетях удалена. "По ситуации с инцидентом приняты следующие меры: к заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ "УКС города Пыть-Яха" Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения", – написал Морозов в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте". По сведениям главы Пыть-Яха, также выговор "за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными" получила и начальница "девушки из розового кабинета", и.о. директора УКСа Ровенна Киркина.

https://ria.ru/20230627/bomboubezhischa-1880775083.html

https://ria.ru/20230626/dagestan-1880572469.html

пыть-ях

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, пыть-ях, александр морозов, екатерина смирнова