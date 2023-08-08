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Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор - РИА Новости, 08.08.2023
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14:50 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/chinovnitsa-1888860633.html
Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор
Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор - РИА Новости, 08.08.2023
Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор
Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО, которая опубликовала в социальной сети откровенное видео из своего рабочего кабинета, получила РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:50
2023-08-08T14:50
жкх
пыть-ях
александр морозов
екатерина смирнова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО, которая опубликовала в социальной сети откровенное видео из своего рабочего кабинета, получила выговор, сообщил глава города Александр Морозов. Ранее заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации управления капитального строительства (УКСа) Пыть-Яха Екатерина Смирнова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором, раскручиваясь на кресле и поглаживая себя, пьет кофе. Ролик девушка сопроводила подписью о том, что она "в своем розовом кабинете" в качестве начальника отдела готовит документацию и считает ремонт дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов. При этом пользователи отметили, что сотрудница УКС одета в яркую юбку с глубоким разрезом и кроп-топ. Поведением чиновницы заинтересовалась специальная комиссия по этике. В самом управлении сообщили, что с девушкой проведена профилактическая беседа, информация с ее личной страницы в соцсетях удалена. "По ситуации с инцидентом приняты следующие меры: к заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ "УКС города Пыть-Яха" Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения", – написал Морозов в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте". По сведениям главы Пыть-Яха, также выговор "за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными" получила и начальница "девушки из розового кабинета", и.о. директора УКСа Ровенна Киркина.
https://ria.ru/20230627/bomboubezhischa-1880775083.html
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жкх, пыть-ях, александр морозов, екатерина смирнова
ЖКХ, Пыть-Ях, Александр Морозов, Екатерина Смирнова
Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео, получила выговор

Чиновница из Югры, выложившая откровенное видео из рабочего кабинета, получила выговор

Кадр видео, опубликованного Екатериной Смирновой
Кадр видео, опубликованного Екатериной Смирновой
Кадр видео, опубликованного Екатериной Смирновой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО, которая опубликовала в социальной сети откровенное видео из своего рабочего кабинета, получила выговор, сообщил глава города Александр Морозов.
Ранее заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации управления капитального строительства (УКСа) Пыть-Яха Екатерина Смирнова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором, раскручиваясь на кресле и поглаживая себя, пьет кофе. Ролик девушка сопроводила подписью о том, что она "в своем розовом кабинете" в качестве начальника отдела готовит документацию и считает ремонт дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов. При этом пользователи отметили, что сотрудница УКС одета в яркую юбку с глубоким разрезом и кроп-топ. Поведением чиновницы заинтересовалась специальная комиссия по этике. В самом управлении сообщили, что с девушкой проведена профилактическая беседа, информация с ее личной страницы в соцсетях удалена.
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"По ситуации с инцидентом приняты следующие меры: к заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ "УКС города Пыть-Яха" Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения", – написал Морозов в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
По сведениям главы Пыть-Яха, также выговор "за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными" получила и начальница "девушки из розового кабинета", и.о. директора УКСа Ровенна Киркина.
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ЖКХПыть-ЯхАлександр МорозовЕкатерина Смирнова
 
 
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