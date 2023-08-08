https://ria.ru/20230808/chernyshenko-1888757224.html

Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье

Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье - РИА Новости, 08.08.2023

Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:01

2023-08-08T02:01

2023-08-08T02:01

россия

дмитрий чернышенко

олег кожемяко

российская академия наук

приморский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878845825_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_5d410f8c6414430421ceb26e8671d5bf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН, отметив, что у региона хорошие перспективы создания собственного фармакологического производства, сообщает правительство региона. Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко они осмотрели лаборатории, где ученые рассказали о разработках с использованием морских организмов, которые легли в основу не только биодобавок, но и лекарств, в том числе для больных-сердечников и с проблемами зрения. Также ряд новейших препаратов направлен в зону спецоперации, где получил одобрение, информируют власти. "Благодаря уникальным природным биоматериалам есть хорошая перспектива создания в Приморье собственного фармакологического производства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Отмечается, что в рамках поездки также посетили и опытно-экспериментальный производственный центр Института проблем морских технологий, где проходят сборку и первые испытания глубоководные аппараты для исследования морских глубин, многим из которых нет аналогов в мире.

https://ria.ru/20230330/farmproizvodstvo-1861930180.html

https://ria.ru/20230808/chernyshenko-1888756523.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий чернышенко, олег кожемяко, российская академия наук, приморский край, общество