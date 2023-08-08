https://ria.ru/20230808/chernyshenko-1888757224.html
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье - РИА Новости, 08.08.2023
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:01
2023-08-08T02:01
2023-08-08T02:01
россия
дмитрий чернышенко
олег кожемяко
российская академия наук
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН, отметив, что у региона хорошие перспективы создания собственного фармакологического производства, сообщает правительство региона. Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко они осмотрели лаборатории, где ученые рассказали о разработках с использованием морских организмов, которые легли в основу не только биодобавок, но и лекарств, в том числе для больных-сердечников и с проблемами зрения. Также ряд новейших препаратов направлен в зону спецоперации, где получил одобрение, информируют власти. "Благодаря уникальным природным биоматериалам есть хорошая перспектива создания в Приморье собственного фармакологического производства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Отмечается, что в рамках поездки также посетили и опытно-экспериментальный производственный центр Института проблем морских технологий, где проходят сборку и первые испытания глубоководные аппараты для исследования морских глубин, многим из которых нет аналогов в мире.
https://ria.ru/20230330/farmproizvodstvo-1861930180.html
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россия, дмитрий чернышенко, олег кожемяко, российская академия наук, приморский край, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Олег Кожемяко, Российская академия наук, Приморский край, Общество
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье
Чернышенко: Приморье имеет хорошие перспективы развития собственного фармпроизводства
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН, отметив, что у региона хорошие перспективы создания собственного фармакологического производства, сообщает правительство региона.
Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
они осмотрели лаборатории, где ученые рассказали о разработках с использованием морских организмов, которые легли в основу не только биодобавок, но и лекарств, в том числе для больных-сердечников и с проблемами зрения. Также ряд новейших препаратов направлен в зону спецоперации, где получил одобрение, информируют власти.
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"Благодаря уникальным природным биоматериалам есть хорошая перспектива создания в Приморье собственного фармакологического производства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Отмечается, что в рамках поездки также посетили и опытно-экспериментальный производственный центр Института проблем морских технологий, где проходят сборку и первые испытания глубоководные аппараты для исследования морских глубин, многим из которых нет аналогов в мире.
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