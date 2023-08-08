Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/chernyshenko-1888757224.html
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье - РИА Новости, 08.08.2023
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:01
2023-08-08T02:01
россия
дмитрий чернышенко
олег кожемяко
российская академия наук
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878845825_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_5d410f8c6414430421ceb26e8671d5bf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН, отметив, что у региона хорошие перспективы создания собственного фармакологического производства, сообщает правительство региона. Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко они осмотрели лаборатории, где ученые рассказали о разработках с использованием морских организмов, которые легли в основу не только биодобавок, но и лекарств, в том числе для больных-сердечников и с проблемами зрения. Также ряд новейших препаратов направлен в зону спецоперации, где получил одобрение, информируют власти. "Благодаря уникальным природным биоматериалам есть хорошая перспектива создания в Приморье собственного фармакологического производства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Отмечается, что в рамках поездки также посетили и опытно-экспериментальный производственный центр Института проблем морских технологий, где проходят сборку и первые испытания глубоководные аппараты для исследования морских глубин, многим из которых нет аналогов в мире.
https://ria.ru/20230330/farmproizvodstvo-1861930180.html
https://ria.ru/20230808/chernyshenko-1888756523.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878845825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1a4272f760f1927d070b044f0b76588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, олег кожемяко, российская академия наук, приморский край, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Олег Кожемяко, Российская академия наук, Приморский край, Общество
Чернышенко рассказал о перспективах фармпроизводства в Приморье

Чернышенко: Приморье имеет хорошие перспективы развития собственного фармпроизводства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Приморском крае, в рамках поездки он посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН, отметив, что у региона хорошие перспективы создания собственного фармакологического производства, сообщает правительство региона.
Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко они осмотрели лаборатории, где ученые рассказали о разработках с использованием морских организмов, которые легли в основу не только биодобавок, но и лекарств, в том числе для больных-сердечников и с проблемами зрения. Также ряд новейших препаратов направлен в зону спецоперации, где получил одобрение, информируют власти.
Промомед запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Промомед" запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств
30 марта, 17:59
"Благодаря уникальным природным биоматериалам есть хорошая перспектива создания в Приморье собственного фармакологического производства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Отмечается, что в рамках поездки также посетили и опытно-экспериментальный производственный центр Института проблем морских технологий, где проходят сборку и первые испытания глубоководные аппараты для исследования морских глубин, многим из которых нет аналогов в мире.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье
01:31
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОлег КожемякоРоссийская академия наукПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала