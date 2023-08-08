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ВС России отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.08.2023

ВС России отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ отразили 18 атак подразделений Украины на донецком направлении, уничтожено до 210 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:45

2023-08-08T13:45

2023-08-08T14:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

артемовск

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили 18 атак подразделений Украины на донецком направлении, уничтожено до 210 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск.В Минобороны уточнили, что на данном направлении "уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ об отражении атак ВСУ Брифинг 2023-08-08T13:45 true PT5M48S

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россия, вооруженные силы украины, украина, артемовск