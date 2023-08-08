https://ria.ru/20230808/aktivy-1888848930.html

Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией

Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 08.08.2023

Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией

Литва заморозила активы физических и юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией, на сумму, превышающую 103 миллиона евро, сообщила во вторник Служба... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:05

2023-08-08T14:05

2023-08-08T14:05

литва

россия

белоруссия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

алексей мордашов

андрей мельниченко

роснефть

в мире

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Литва заморозила активы физических и юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией, на сумму, превышающую 103 миллиона евро, сообщила во вторник Служба расследования финансовых преступлений при литовском МВД. "По данным Службы расследования финансовых преступлений, которая осуществляет надзор за осуществлением международных финансовых санкций в Литве, общая сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными финансовыми санкциями, применяемыми к России и Белоруссии, превысила 103 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что 69,505 миллионов евро и более 810 тысяч долларов замороженных средств приходится на девять юридических лиц, связанных с Россией, 23,710 миллиона евро и 7,680 миллионов долларов - на шесть юридических и одно физическое лицо, связанных с Белоруссией. В апреле 2022 года служба сообщала о санкциях, примененных к семи юрлицам в Литве за установленные связи с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, совладельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, бизнесменом Андреем Мельниченко, главой минтранса Виталием Савельевым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Тогда сумма замороженных активов составляла более 20 миллионов евро.

https://ria.ru/20230804/aktivy-1888242299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

литва, россия, белоруссия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), алексей мордашов, андрей мельниченко, роснефть, в мире