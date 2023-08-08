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Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 08.08.2023
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14:05 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/aktivy-1888848930.html
Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией
Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 08.08.2023
Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией
Литва заморозила активы физических и юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией, на сумму, превышающую 103 миллиона евро, сообщила во вторник Служба... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:05
2023-08-08T14:05
литва
россия
белоруссия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
алексей мордашов
андрей мельниченко
роснефть
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Литва заморозила активы физических и юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией, на сумму, превышающую 103 миллиона евро, сообщила во вторник Служба расследования финансовых преступлений при литовском МВД. "По данным Службы расследования финансовых преступлений, которая осуществляет надзор за осуществлением международных финансовых санкций в Литве, общая сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными финансовыми санкциями, применяемыми к России и Белоруссии, превысила 103 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что 69,505 миллионов евро и более 810 тысяч долларов замороженных средств приходится на девять юридических лиц, связанных с Россией, 23,710 миллиона евро и 7,680 миллионов долларов - на шесть юридических и одно физическое лицо, связанных с Белоруссией. В апреле 2022 года служба сообщала о санкциях, примененных к семи юрлицам в Литве за установленные связи с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, совладельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, бизнесменом Андреем Мельниченко, главой минтранса Виталием Савельевым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Тогда сумма замороженных активов составляла более 20 миллионов евро.
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литва, россия, белоруссия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), алексей мордашов, андрей мельниченко, роснефть, в мире
Литва, Россия, Белоруссия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Роснефть, В мире
Власти Литвы заморозили частные активы за связь с Россией и Белоруссией

Власти Литвы заморозили 103 миллиона евро частных активов за связь с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Литва заморозила активы физических и юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией, на сумму, превышающую 103 миллиона евро, сообщила во вторник Служба расследования финансовых преступлений при литовском МВД.
"По данным Службы расследования финансовых преступлений, которая осуществляет надзор за осуществлением международных финансовых санкций в Литве, общая сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными финансовыми санкциями, применяемыми к России и Белоруссии, превысила 103 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что 69,505 миллионов евро и более 810 тысяч долларов замороженных средств приходится на девять юридических лиц, связанных с Россией, 23,710 миллиона евро и 7,680 миллионов долларов - на шесть юридических и одно физическое лицо, связанных с Белоруссией.
В апреле 2022 года служба сообщала о санкциях, примененных к семи юрлицам в Литве за установленные связи с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, совладельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, бизнесменом Андреем Мельниченко, главой минтранса Виталием Савельевым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Тогда сумма замороженных активов составляла более 20 миллионов евро.
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