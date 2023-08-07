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Житель Хабаровска, сжегший собаку, получил 3,5 года принудительных работ

Житель Хабаровска, сжегший собаку, получил 3,5 года принудительных работ - РИА Новости, 07.08.2023

Житель Хабаровска, сжегший собаку, получил 3,5 года принудительных работ

Жителя Хабаровска суд приговорил к 3,5 годам принудительных работ за сожжение собаки в будке, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:30

2023-08-07T11:30

2023-08-07T11:30

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Жителя Хабаровска суд приговорил к 3,5 годам принудительных работ за сожжение собаки в будке, сообщает прокуратура региона. В феврале пьяный мужчина, находясь вечером в районе жилого дома по улице Артемовской в Хабаровске, поджег будку, где жил беспородный пес по кличке Рыжик - любимец двора. Он намеренно облил горючей жидкостью вход в будку, которую животное не смогло покинуть и погибло. Повод - Рыжик якобы облаял его собаку декоративной породы, сообщала краевая полиция. "Суд с учетом позиции прокуратуры Индустриального района Хабаровска признал 50-летнего местного жителя виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель (часть 2 ст. 245 УК РФ). Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года 6 месяцев, с удержанием 10% от заработка в доход государства", - говорится в релизе. Суда живодер дожидался под стражей, на три месяца его арестовали в июне, сообщала прокуратура. По данным полиции региона, ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и собственности.

https://ria.ru/20230804/sobaka-1888156695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край