https://ria.ru/20230807/zhara-1888709002.html
Специалисты предупредили о надвигающейся на Ереван аномальной жаре
Специалисты предупредили о надвигающейся на Ереван аномальной жаре - РИА Новости, 07.08.2023
Специалисты предупредили о надвигающейся на Ереван аномальной жаре
Министерство окружающей среды Армении предупредило жителей Еревана и Араратской области о надвигающейся в ближайшие дни аномальной жаре с Аравийского... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:18
2023-08-07T18:18
2023-08-07T18:18
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786026919_0:62:3092:1801_1920x0_80_0_0_fb514f120f4413f5c4864a93bd7e4040.jpg
ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Министерство окружающей среды Армении предупредило жителей Еревана и Араратской области о надвигающейся в ближайшие дни аномальной жаре с Аравийского полуострова. "С 10 августа с Аравийского полуострова ожидаются мощные тепловые волны, которые приведут к резкому повышению температуры – примерно на 4-6 градусов по сравнению с сегодняшней температурой. В период с 10 по 13 августа самая высокая температура прогнозируется днем с 16.00 до 18.00 (13.00-17.00) в Араратской долине и Ереване - +40...+42 градуса", - отмечается сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. По данным министерства, в эти обстановка в Ереване, Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайкской, Вайоцдзорской областях, долинах Сюника и Тавуша будет пожароопасной.
https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786026919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c60c5deee1f07f1198bc8a8349937309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения
Специалисты предупредили о надвигающейся на Ереван аномальной жаре
Министерство окружающей среды Армении предупредило жителей о надвигающейся аномальной жаре
ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Министерство окружающей среды Армении предупредило жителей Еревана и Араратской области о надвигающейся в ближайшие дни аномальной жаре с Аравийского полуострова.
«
"С 10 августа с Аравийского полуострова ожидаются мощные тепловые волны, которые приведут к резкому повышению температуры – примерно на 4-6 градусов по сравнению с сегодняшней температурой. В период с 10 по 13 августа самая высокая температура прогнозируется днем с 16.00 до 18.00 (13.00-17.00) в Араратской долине и Ереване - +40...+42 градуса", - отмечается сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
По данным министерства, в эти обстановка в Ереване, Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайкской, Вайоцдзорской областях, долинах Сюника и Тавуша будет пожароопасной.
Врач рассказал, как не пострадать от жары