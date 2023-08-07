https://ria.ru/20230807/zhara-1888709002.html

Специалисты предупредили о надвигающейся на Ереван аномальной жаре

Специалисты предупредили о надвигающейся на Ереван аномальной жаре - РИА Новости, 07.08.2023

Специалисты предупредили о надвигающейся на Ереван аномальной жаре

Министерство окружающей среды Армении предупредило жителей Еревана и Араратской области о надвигающейся в ближайшие дни аномальной жаре с Аравийского... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:18

2023-08-07T18:18

2023-08-07T18:18

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Министерство окружающей среды Армении предупредило жителей Еревана и Араратской области о надвигающейся в ближайшие дни аномальной жаре с Аравийского полуострова. "С 10 августа с Аравийского полуострова ожидаются мощные тепловые волны, которые приведут к резкому повышению температуры – примерно на 4-6 градусов по сравнению с сегодняшней температурой. В период с 10 по 13 августа самая высокая температура прогнозируется днем с 16.00 до 18.00 (13.00-17.00) в Араратской долине и Ереване - +40...+42 градуса", - отмечается сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. По данным министерства, в эти обстановка в Ереване, Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайкской, Вайоцдзорской областях, долинах Сюника и Тавуша будет пожароопасной.

https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html

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ереван, армения