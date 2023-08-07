https://ria.ru/20230807/zakupki-1888585312.html

Доля закупок госкомпаний у МСП превысила 50% в первом полугодии

Доля закупок госкомпаний у МСП превысила 50% в первом полугодии - РИА Новости, 07.08.2023

Доля закупок госкомпаний у МСП превысила 50% в первом полугодии

Объем закупок госкомпаний у субъектов МСП в первом полугодии вырос на 30% к аналогичному прошлогоднему уровню, превысив 2,5 триллиона рублей, что составило 58%... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:50

2023-08-07T11:50

2023-08-07T11:50

экономика

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объем закупок госкомпаний у субъектов МСП в первом полугодии вырос на 30% к аналогичному прошлогоднему уровню, превысив 2,5 триллиона рублей, что составило 58% от общего объема закупок (45% годом ранее), свидетельствуют данные Корпорации МСП (КПСП), проводящей мониторинг закупочной деятельности. Наращивание участия МСП в госзакупках является одной из целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Сумма договоров с субъектами МСП с января по июнь текущего года составила более 2,5 триллиона рублей при общем объеме закупок почти в 4,4 триллиона рублей. Таким образом, доля малого и среднего бизнеса в закупках компаний с госучастием превысила 58% от общего объема договоров. Это выше показателей предыдущих лет", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития. По данным КМСП, лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса за два квартала 2023 года стали "ФСК-Россети", "РЖДстрой", "Россети Московский регион", компания "Деловая среда" и "Россети Ленэнерго". Среди регионов самый высокий прирост закупок с начала года показали МСП-поставщики из Хабаровского края (11,4 миллиарда рублей), Астраханской и Свердловской областей (8,5 и 7,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (6,9 миллиарда рублей) и Ставропольского края (5,7 миллиарда рублей). В число лидеров вошли также Мурманская, Новосибирская и Тульская области, Краснодарский край и Курганская область. "Малый и средний бизнес для госкорпораций становится полноценным партнером, который предоставляет качественную продукцию и замещает иностранных поставщиков, ушедших с нашего рынка. Крайне важно, что сегмент госзакупок может стать той самой точкой роста импортозамещения и развития отечественного производственного малого и среднего бизнеса", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации. В сообщении КМСП также отмечается, что за два квартала 2023 года произошел значительный прирост объемов по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд (более чем в 38,7 раза). В топ-5 по этому показателю также вошли закупки рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза), услуг по рекультивации и утилизации отходов (в 2,56 раза).

https://ria.ru/20230802/kmsp-1887740487.html

https://ria.ru/20230801/poruchitelstvo-1887472463.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, корпорация мсп, александр исаевич