https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888474222.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:18

2023-08-07T18:18

2023-08-07T18:20

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 17 атак ВСУ на Донецком, Южнодонецком, Краснолиманском, Купянском и Запорожском направлениях. В районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области штурмовые отряды Западной группировки войск заняли более выгодные позиции.Параллельно ликвидированы пункт управления противника, 107 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов. Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили 14 беспилотников, девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 1143 реактивные системы залпового огня, 11 165 танков и других бронемашин, 5787 орудий полевой артиллерии и 12 116 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

херсонская область

харьковская область

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