Рейтинг@Mail.ru
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха" - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/rostekh-1888647781.html
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха"
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха" - РИА Новости, 07.08.2023
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха"
Доля гражданской продукции "Ростеха" в настоящее время составляет 44,5%, за год она уменьшилась на один процентный пункт в связи с ростом гособоронзаказа, при... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:02
2023-08-07T15:02
экономика
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_14c1ca75733496e2e414786f2fdf939b.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доля гражданской продукции "Ростеха" в настоящее время составляет 44,5%, за год она уменьшилась на один процентный пункт в связи с ростом гособоронзаказа, при этом в стоимостном выражении ее объем вырос с 939 до 942 миллиардов рублей, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "У нас сегодня 44,5% - это доля гражданской продукции, в прошлом году было 45,5%, но в связи с тем, что гособоронзаказ значительно вырос, доля (гражданской продукции – ред.) маленько уменьшилась, хотя в абсолютных цифрах все равно мы подросли. Для сравнения: в 2021 году у нас было 939 миллиардов - доля гражданской продукции, а в 2022-м - 942 миллиарда", - сказал Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, на сегодняшний день корпорация объединяет около 800 научных и производственных предприятий в 60 регионах страны.
https://ria.ru/20230807/rostekh-1888637805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bee729f41429653cdf7395f2af2df10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха"

Глава "Ростеха" Чемезов: доля гражданской продукции госкорпорации составляет 44,5 процента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доля гражданской продукции "Ростеха" в настоящее время составляет 44,5%, за год она уменьшилась на один процентный пункт в связи с ростом гособоронзаказа, при этом в стоимостном выражении ее объем вырос с 939 до 942 миллиардов рублей, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«
"У нас сегодня 44,5% - это доля гражданской продукции, в прошлом году было 45,5%, но в связи с тем, что гособоронзаказ значительно вырос, доля (гражданской продукции – ред.) маленько уменьшилась, хотя в абсолютных цифрах все равно мы подросли. Для сравнения: в 2021 году у нас было 939 миллиардов - доля гражданской продукции, а в 2022-м - 942 миллиарда", - сказал Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, на сегодняшний день корпорация объединяет около 800 научных и производственных предприятий в 60 регионах страны.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Выручка "Ростеха" в 2022 году выросла на 2,5 процента
Вчера, 14:18
 
ЭкономикаРоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала