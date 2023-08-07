https://ria.ru/20230807/rostekh-1888647781.html
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха"
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха" - РИА Новости, 07.08.2023
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха"
Доля гражданской продукции "Ростеха" в настоящее время составляет 44,5%, за год она уменьшилась на один процентный пункт в связи с ростом гособоронзаказа, при... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:02
2023-08-07T15:02
2023-08-07T15:02
экономика
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доля гражданской продукции "Ростеха" в настоящее время составляет 44,5%, за год она уменьшилась на один процентный пункт в связи с ростом гособоронзаказа, при этом в стоимостном выражении ее объем вырос с 939 до 942 миллиардов рублей, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "У нас сегодня 44,5% - это доля гражданской продукции, в прошлом году было 45,5%, но в связи с тем, что гособоронзаказ значительно вырос, доля (гражданской продукции – ред.) маленько уменьшилась, хотя в абсолютных цифрах все равно мы подросли. Для сравнения: в 2021 году у нас было 939 миллиардов - доля гражданской продукции, а в 2022-м - 942 миллиарда", - сказал Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, на сегодняшний день корпорация объединяет около 800 научных и производственных предприятий в 60 регионах страны.
https://ria.ru/20230807/rostekh-1888637805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Чемезов оценил долю гражданской продукции "Ростеха"
Глава "Ростеха" Чемезов: доля гражданской продукции госкорпорации составляет 44,5 процента