https://ria.ru/20230807/proisshestvie-1888612025.html

В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет

В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет - РИА Новости, 07.08.2023

В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет

Два человека получили ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:23

2023-08-07T13:23

2023-08-07T13:25

происшествия

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Два человека получили ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В сводке обстрелов области со стороны Украины за 6 августа глава региона рассказал о происшествии в Грайворонском округе. "В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир", - написал губернатор. Он добавил, что у одного из мужчин были обнаружены осколочные ранения, которые затронули глаза, руки и некоторые части лица, а также повредили переднюю брюшную стенку. Он госпитализирован в офтальмологический центр города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Как уточнил Гладков, у второго пострадавшего были обнаружены множественные раны на кисти, плечах, бедрах и на лице. Медики провели первоначальную хирургическую обработку ран. Однако пострадавший отказался от госпитализации и принял решение вернуться домой.

https://ria.ru/20230806/obstrely-1888441201.html

https://ria.ru/20230805/obstrel-1888327283.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков