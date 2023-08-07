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В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет - РИА Новости, 07.08.2023
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13:23 07.08.2023 (обновлено: 13:25 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/proisshestvie-1888612025.html
В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет
В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет - РИА Новости, 07.08.2023
В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет
Два человека получили ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:23
2023-08-07T13:25
происшествия
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Два человека получили ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В сводке обстрелов области со стороны Украины за 6 августа глава региона рассказал о происшествии в Грайворонском округе. "В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир", - написал губернатор. Он добавил, что у одного из мужчин были обнаружены осколочные ранения, которые затронули глаза, руки и некоторые части лица, а также повредили переднюю брюшную стенку. Он госпитализирован в офтальмологический центр города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Как уточнил Гладков, у второго пострадавшего были обнаружены множественные раны на кисти, плечах, бедрах и на лице. Медики провели первоначальную хирургическую обработку ран. Однако пострадавший отказался от госпитализации и принял решение вернуться домой.
https://ria.ru/20230806/obstrely-1888441201.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет

В Белгородской области два человека ранены при наезде комбайна на взрывоопасный предмет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Два человека получили ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В сводке обстрелов области со стороны Украины за 6 августа глава региона рассказал о происшествии в Грайворонском округе.
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"В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир", - написал губернатор.
Он добавил, что у одного из мужчин были обнаружены осколочные ранения, которые затронули глаза, руки и некоторые части лица, а также повредили переднюю брюшную стенку. Он госпитализирован в офтальмологический центр города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Как уточнил Гладков, у второго пострадавшего были обнаружены множественные раны на кисти, плечах, бедрах и на лице. Медики провели первоначальную хирургическую обработку ран. Однако пострадавший отказался от госпитализации и принял решение вернуться домой.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
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