Рейтинг@Mail.ru
В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888549852.html
В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере
В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере - РИА Новости, 07.08.2023
В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере
Дело, возбужденное на директора лагеря "Юность" в Приморье из-за массового отравления детей летом 2022 года, прекращено по примирению сторон после заглаживания... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:03
2023-08-07T09:03
происшествия
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143833/94/1438339462_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_514241bef9a5cea39493fbb5d2a33923.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Дело, возбужденное на директора лагеря "Юность" в Приморье из-за массового отравления детей летом 2022 года, прекращено по примирению сторон после заглаживания директором нанесенного вреда, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судебной системы. В СУСК по Приморью 1 августа 2022 года объявили о возбуждении уголовного дела после госпитализации более 40 детей из лагеря с отравлением. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в тот же день сообщало, что у 42 детей и трех взрослых, госпитализированных из "Юности", выявили норовирус. Лагерь временно закрыли. Из больницы всех детей выписали к 4 августа. "Артемовский городской суд Приморского края прекратил уголовное дело в отношении директора детского лагеря "Юность"... Сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими. Потерпевшие против прекращения уголовного дела не возражали", - говорится в сообщении. Уточняется, что директор лагеря, примирившаяся с потерпевшими, загладила материальный ущерб и моральный вред, которые были нанесены.
https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html
https://ria.ru/20230731/lager-1887377825.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143833/94/1438339462_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_0d3a9c6783bcb9cf3f34590466bffa50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере

Дело о массовом отравлении детей в лагере в Приморье закрыли по примирению сторон

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкДетский отдых в лагере
Детский отдых в лагере - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Детский отдых в лагере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Дело, возбужденное на директора лагеря "Юность" в Приморье из-за массового отравления детей летом 2022 года, прекращено по примирению сторон после заглаживания директором нанесенного вреда, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судебной системы.
В СУСК по Приморью 1 августа 2022 года объявили о возбуждении уголовного дела после госпитализации более 40 детей из лагеря с отравлением. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в тот же день сообщало, что у 42 детей и трех взрослых, госпитализированных из "Юности", выявили норовирус. Лагерь временно закрыли. Из больницы всех детей выписали к 4 августа.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть
2 августа, 16:07
"Артемовский городской суд Приморского края прекратил уголовное дело в отношении директора детского лагеря "Юность"... Сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими. Потерпевшие против прекращения уголовного дела не возражали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что директор лагеря, примирившаяся с потерпевшими, загладила материальный ущерб и моральный вред, которые были нанесены.
Сотрудница Управления Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В лагере под Тулой число заболевших детей и взрослых выросло до 27
31 июля, 15:24
 
ПроисшествияПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала