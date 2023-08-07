https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888549852.html

В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере

В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере - РИА Новости, 07.08.2023

В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере

Дело, возбужденное на директора лагеря "Юность" в Приморье из-за массового отравления детей летом 2022 года, прекращено по примирению сторон после заглаживания... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:03

2023-08-07T09:03

2023-08-07T09:03

происшествия

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Дело, возбужденное на директора лагеря "Юность" в Приморье из-за массового отравления детей летом 2022 года, прекращено по примирению сторон после заглаживания директором нанесенного вреда, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судебной системы. В СУСК по Приморью 1 августа 2022 года объявили о возбуждении уголовного дела после госпитализации более 40 детей из лагеря с отравлением. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в тот же день сообщало, что у 42 детей и трех взрослых, госпитализированных из "Юности", выявили норовирус. Лагерь временно закрыли. Из больницы всех детей выписали к 4 августа. "Артемовский городской суд Приморского края прекратил уголовное дело в отношении директора детского лагеря "Юность"... Сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими. Потерпевшие против прекращения уголовного дела не возражали", - говорится в сообщении. Уточняется, что директор лагеря, примирившаяся с потерпевшими, загладила материальный ущерб и моральный вред, которые были нанесены.

https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html

https://ria.ru/20230731/lager-1887377825.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)