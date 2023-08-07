https://ria.ru/20230807/obstrel-1888739822.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:32

2023-08-07T21:32

2023-08-07T21:32

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

в мире

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сцкк

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...20.10 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 20.15 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кроме того, представительство сообщило. что в 20.20 по Донецку Донецк (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 20.15 по населенному пункту Горловка (Никитовский район) было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, горловка, в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина