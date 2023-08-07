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При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий - РИА Новости, 07.08.2023
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19:29 07.08.2023 (обновлено: 19:30 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/obrushenie-1888721858.html
При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий
При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий - РИА Новости, 07.08.2023
При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, его тело извлекли из-под... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:29
2023-08-07T19:30
происшествия
свердловская область
россия
краснотурьинск
валерий горелых
русал
следственный комитет россии (ск рф)
богословский алюминиевый завод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, его тело извлекли из-под завалов, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. Ранее региональная прокуратура сообщила, что труба обрушилась днем в понедельник во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории БАЗ. Двое альпинистов, работавших на высоте 55 метров, были госпитализированы, еще один находился под завалами. "Тело третьего рабочего найдено вечером этого же дня, оно извлечено из-под завалов, следователь Следственного комитета проводит его осмотр, после чего будет назначена судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, альпинисты подрядной организации, которые проводили демонтаж, работали вахтовым методом. Погибший мужчина и один из пострадавших специалистов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий работник – из Якутии. "В настоящее время специалисты устанавливают, проводился ли инструктаж по технике безопасности перед заступлением на смену, кто конкретно его проводил и как такое ЧП стало возможным", - добавил представитель полиции. Богословский алюминиевый завод - третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.
https://ria.ru/20230804/gibel-1888289950.html
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свердловская область
россия
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происшествия, свердловская область, россия, краснотурьинск, валерий горелых, русал, следственный комитет россии (ск рф), богословский алюминиевый завод
Происшествия, Свердловская область, Россия, Краснотурьинск, Валерий Горелых, Русал, Следственный комитет России (СК РФ), Богословский алюминиевый завод
При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий

СК: при обрушении трубы на заводе "Русала" на Урале один человек погиб, двое пострадали

© Фото : Прокуратура Свердловской области/TelegramМесто происшествия при демонтаже объектов и оборудования цеха на территории Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске
Место происшествия при демонтаже объектов и оборудования цеха на территории Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Прокуратура Свердловской области/Telegram
Место происшествия при демонтаже объектов и оборудования цеха на территории Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, его тело извлекли из-под завалов, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что труба обрушилась днем в понедельник во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории БАЗ. Двое альпинистов, работавших на высоте 55 метров, были госпитализированы, еще один находился под завалами.
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«
"Тело третьего рабочего найдено вечером этого же дня, оно извлечено из-под завалов, следователь Следственного комитета проводит его осмотр, после чего будет назначена судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, альпинисты подрядной организации, которые проводили демонтаж, работали вахтовым методом. Погибший мужчина и один из пострадавших специалистов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий работник – из Якутии.
«
"В настоящее время специалисты устанавливают, проводился ли инструктаж по технике безопасности перед заступлением на смену, кто конкретно его проводил и как такое ЧП стало возможным", - добавил представитель полиции.
Богословский алюминиевый завод - третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияКраснотурьинскВалерий ГорелыхРусалСледственный комитет России (СК РФ)Богословский алюминиевый завод
 
 
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