При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий
СК: при обрушении трубы на заводе "Русала" на Урале один человек погиб, двое пострадали
© Фото : Прокуратура Свердловской области/TelegramМесто происшествия при демонтаже объектов и оборудования цеха на территории Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске
Место происшествия при демонтаже объектов и оборудования цеха на территории Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, его тело извлекли из-под завалов, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что труба обрушилась днем в понедельник во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории БАЗ. Двое альпинистов, работавших на высоте 55 метров, были госпитализированы, еще один находился под завалами.
«
"Тело третьего рабочего найдено вечером этого же дня, оно извлечено из-под завалов, следователь Следственного комитета проводит его осмотр, после чего будет назначена судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, альпинисты подрядной организации, которые проводили демонтаж, работали вахтовым методом. Погибший мужчина и один из пострадавших специалистов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий работник – из Якутии.
«
"В настоящее время специалисты устанавливают, проводился ли инструктаж по технике безопасности перед заступлением на смену, кто конкретно его проводил и как такое ЧП стало возможным", - добавил представитель полиции.
Богословский алюминиевый завод - третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.