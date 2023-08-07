https://ria.ru/20230807/obrushenie-1888721858.html

При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий

При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий - РИА Новости, 07.08.2023

При обрушении трубы на уральском заводе погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, его тело извлекли из-под... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:29

2023-08-07T19:29

2023-08-07T19:30

происшествия

свердловская область

россия

краснотурьинск

валерий горелых

русал

следственный комитет россии (ск рф)

богословский алюминиевый завод

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, его тело извлекли из-под завалов, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. Ранее региональная прокуратура сообщила, что труба обрушилась днем в понедельник во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории БАЗ. Двое альпинистов, работавших на высоте 55 метров, были госпитализированы, еще один находился под завалами. "Тело третьего рабочего найдено вечером этого же дня, оно извлечено из-под завалов, следователь Следственного комитета проводит его осмотр, после чего будет назначена судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, альпинисты подрядной организации, которые проводили демонтаж, работали вахтовым методом. Погибший мужчина и один из пострадавших специалистов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий работник – из Якутии. "В настоящее время специалисты устанавливают, проводился ли инструктаж по технике безопасности перед заступлением на смену, кто конкретно его проводил и как такое ЧП стало возможным", - добавил представитель полиции. Богословский алюминиевый завод - третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.

https://ria.ru/20230804/gibel-1888289950.html

https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html

свердловская область

россия

краснотурьинск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, свердловская область, россия, краснотурьинск, валерий горелых, русал, следственный комитет россии (ск рф), богословский алюминиевый завод