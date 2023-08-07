https://ria.ru/20230807/meditsina-1888601542.html

Клинику "Медицина 24/7", которую проверял СК, признали банкротом

Клинику "Медицина 24/7", которую проверял СК, признали банкротом - РИА Новости, 07.08.2023

Клинику "Медицина 24/7", которую проверял СК, признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом частную клинику "Медицина 24/7", которую из-за ряда смертей пациентов проверял Следственный комитет, следует из... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:51

2023-08-07T12:51

2023-08-07T12:51

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом частную клинику "Медицина 24/7", которую из-за ряда смертей пациентов проверял Следственный комитет, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Банкротство инициировала сама клиника. Суд в январе ввел в отношении медучреждения процедуру наблюдения. Размер своих неисполненных обязательств на тот момент "Медицина 24/7" оценивала в сумму чуть более 31 миллиона рублей, из них около 10 миллионов - перед бюджетом. В понедельник суд открыл в отношении должника конкурсное производство. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне 2022 года по заявлению столичного Росздравнадзора аннулировал лицензию ООО "Медицина 24/7" на осуществление медицинской деятельности от 18 марта 2020 года. При этом апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда Москвы, который ранее отказался отозвать лицензию. В октябре апелляцию подержал суд округа. В постановлении апелляционного суда подчеркивается, что суд принял во внимание жалобы потребителей на оказание услуг в отсутствие лицензии, либо в отсутствие необходимого неврологического отделения для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что повлекло последствия "в виде летального исхода, дефектов лечения, дефектов диагностики, что в том числе подтверждается материалами уголовного дела". Глава СК РФ Александр Бастрыкин в 2021 году взял на контроль расследование уголовного дела об оказании "Медициной 24/7" услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До этого в эфире "России 1" Анжела Хачатурян заявила, что ее экс-супруга, известного телепродюсера Владимира Арцибашева, довели до смерти в клинике. Претензии к клинике у Росздравнадзора возникли еще в 2019 году, ей было выдано предписание об устранении нарушений. В 2021 году ведомство провело контрольную закупку и выявило, что "Медицина 24/7" продолжает принимать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующих лицензии, отделения и оборудования. Басманный суд Москвы в сентябре 2021 года санкционировал заочный арест главврача клиники Олега Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщина впоследствии умерла.

https://ria.ru/20230608/skalpel-1876891372.html

https://ria.ru/20230504/roszdravnadzor-1869643627.html

https://ria.ru/20230327/skoraya-1860845959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)