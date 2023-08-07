https://ria.ru/20230807/kor-1888641386.html
В Нижегородской области зафиксировали 24 случая кори
В Нижегородской области зафиксировали 24 случая кори - РИА Новости, 07.08.2023
В Нижегородской области зафиксировали 24 случая кори
Двадцать четыре случая заболевания корью зарегистрировали в Нижегородской области с начала года, 12 из них завозные, сообщает региональное управление... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:33
2023-08-07T14:33
2023-08-07T14:33
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Двадцать четыре случая заболевания корью зарегистрировали в Нижегородской области с начала года, 12 из них завозные, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в начале апреля в Нижегородской области был зафиксирован первый случай заболевания корью - взрослая пациентка приехала из другой страны. В конце мая сообщалось о шести выявленных случаях заражения корью, из них три пациента прибыли из других регионов. В середине июля число больных корью выросло до 14 человек, к концу июля – до 19, из них 11 случаев – завозные. "С начала 2023 года на территории региона зарегистрировано 24 случая кори (в том числе 12 случаев - завозные). В настоящее время под наблюдением управления находится шесть очагов кори", - говорится в сообщении. Региональным управлением Роспотребнадзора было организовано медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с больными корью, а также проведение иммунизации. Отмечается, что всего с начала года в Нижегородской области "в рамках подчищающей иммунизации" (вакцинации непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно) привиты более 16 тысяч человек. Корь - инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета равняется почти 100%.
https://ria.ru/20230801/kor-1887577233.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Нижегородской области зафиксировали 24 случая кори
В Нижегородской области зафиксировали 24 случая кори, 12 из них завозные
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Двадцать четыре случая заболевания корью зарегистрировали в Нижегородской области с начала года, 12 из них завозные, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в начале апреля в Нижегородской области
был зафиксирован первый случай заболевания корью - взрослая пациентка приехала из другой страны. В конце мая сообщалось о шести выявленных случаях заражения корью, из них три пациента прибыли из других регионов. В середине июля число больных корью выросло до 14 человек, к концу июля – до 19, из них 11 случаев – завозные.
«
"С начала 2023 года на территории региона зарегистрировано 24 случая кори (в том числе 12 случаев - завозные). В настоящее время под наблюдением управления находится шесть очагов кори", - говорится в сообщении.
Региональным управлением Роспотребнадзора было организовано медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с больными корью, а также проведение иммунизации. Отмечается, что всего с начала года в Нижегородской области "в рамках подчищающей иммунизации" (вакцинации непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно) привиты более 16 тысяч человек.
Корь - инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета равняется почти 100%.
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