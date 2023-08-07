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Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании - РИА Новости, 07.08.2023
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12:11 07.08.2023 (обновлено: 12:19 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/golosovanie-1888590532.html
Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании
Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании - РИА Новости, 07.08.2023
Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании
Россияне подали на "Госуслугах" более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 10 сентября, передает Минцифры. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:11
2023-08-07T12:19
московская область (подмосковье)
нижегородская область
алтайский край
госдума рф
цик рф
политика
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне подали на "Госуслугах" более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 10 сентября, передает Минцифры. "На "Госуслугах" уже подано более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Единый день голосования пройдет 10 сентября. В нем можно принять участие онлайн - с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на "Госуслугах", - говорится в сообщении. Дистанционное электронное голосование доступно для жителей 25 регионов, из них 18 пользуются такой возможностью впервые. В топ-5 регионов по количеству заявлений на ДЭГ вошли Московская область, Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области. Проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, органов местного самоуправления. Заявления на ДЭГ, поданные на "Госуслугах", можно отозвать в случае, если избиратель передумает голосовать таким образом. Данные в учетной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России. Прием заявлений продлится до 4 сентября 23:59 по московскому времени. Исключение - Свердловская область, где можно подавать заявления до 5 сентября 23:59 по московскому времени, Челябинской и Томской областей - до 6 сентября 23:59 по московскому времени. В Минцифры напомнили, что на "Госуслугах" работает сервис "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.
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московская область (подмосковье), нижегородская область, алтайский край, госдума рф, цик рф, политика
Московская область (Подмосковье), Нижегородская область, Алтайский край, Госдума РФ, ЦИК РФ, Политика
Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании

Более 400 тысяч россиян подали заявки на электронное голосование через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне подали на "Госуслугах" более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 10 сентября, передает Минцифры.
«
"На "Госуслугах" уже подано более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Единый день голосования пройдет 10 сентября. В нем можно принять участие онлайн - с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на "Госуслугах", - говорится в сообщении.
Дистанционное электронное голосование доступно для жителей 25 регионов, из них 18 пользуются такой возможностью впервые. В топ-5 регионов по количеству заявлений на ДЭГ вошли Московская область, Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области. Проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, органов местного самоуправления.
Заявления на ДЭГ, поданные на "Госуслугах", можно отозвать в случае, если избиратель передумает голосовать таким образом. Данные в учетной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России. Прием заявлений продлится до 4 сентября 23:59 по московскому времени. Исключение - Свердловская область, где можно подавать заявления до 5 сентября 23:59 по московскому времени, Челябинской и Томской областей - до 6 сентября 23:59 по московскому времени.
В Минцифры напомнили, что на "Госуслугах" работает сервис "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.
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