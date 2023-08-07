https://ria.ru/20230807/golosovanie-1888590532.html

Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании

Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании - РИА Новости, 07.08.2023

Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании

Россияне подали на "Госуслугах" более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 10 сентября, передает Минцифры. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:11

2023-08-07T12:11

2023-08-07T12:19

московская область (подмосковье)

нижегородская область

алтайский край

госдума рф

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694537_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_699e5d27e5eedd2637d5a5c1a3db1d89.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне подали на "Госуслугах" более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 10 сентября, передает Минцифры. "На "Госуслугах" уже подано более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Единый день голосования пройдет 10 сентября. В нем можно принять участие онлайн - с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на "Госуслугах", - говорится в сообщении. Дистанционное электронное голосование доступно для жителей 25 регионов, из них 18 пользуются такой возможностью впервые. В топ-5 регионов по количеству заявлений на ДЭГ вошли Московская область, Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области. Проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, органов местного самоуправления. Заявления на ДЭГ, поданные на "Госуслугах", можно отозвать в случае, если избиратель передумает голосовать таким образом. Данные в учетной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России. Прием заявлений продлится до 4 сентября 23:59 по московскому времени. Исключение - Свердловская область, где можно подавать заявления до 5 сентября 23:59 по московскому времени, Челябинской и Томской областей - до 6 сентября 23:59 по московскому времени. В Минцифры напомнили, что на "Госуслугах" работает сервис "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888504700.html

московская область (подмосковье)

нижегородская область

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), нижегородская область, алтайский край, госдума рф, цик рф, политика