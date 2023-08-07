Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании
Более 400 тысяч россиян подали заявки на электронное голосование через "Госуслуги"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне подали на "Госуслугах" более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 10 сентября, передает Минцифры.
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"На "Госуслугах" уже подано более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Единый день голосования пройдет 10 сентября. В нем можно принять участие онлайн - с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на "Госуслугах", - говорится в сообщении.
Дистанционное электронное голосование доступно для жителей 25 регионов, из них 18 пользуются такой возможностью впервые. В топ-5 регионов по количеству заявлений на ДЭГ вошли Московская область, Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области. Проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, органов местного самоуправления.
Заявления на ДЭГ, поданные на "Госуслугах", можно отозвать в случае, если избиратель передумает голосовать таким образом. Данные в учетной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России. Прием заявлений продлится до 4 сентября 23:59 по московскому времени. Исключение - Свердловская область, где можно подавать заявления до 5 сентября 23:59 по московскому времени, Челябинской и Томской областей - до 6 сентября 23:59 по московскому времени.
В Минцифры напомнили, что на "Госуслугах" работает сервис "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.