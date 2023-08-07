https://ria.ru/20230807/glukhovskiy-1888700332.html
Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии
Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 07.08.2023
Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:35
2023-08-07T17:35
2023-08-07T17:44
происшествия
москва
дмитрий глуховский
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде."Глуховскому* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, Глуховскому* запретили администрировать сайты в интернете на срок 4 года. Также в суде сообщали, что прокурор попросил Басманный суд Москвы приговорить Глуховского* к 9 годам колонии и запретить ему администрировать сайты в интернете на срок 5 лет.По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.Глуховский* заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года министерство юстиции включило писателя в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Писателю грозило от 5 до 10 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дмитрий глуховский, россия
Происшествия, Москва, Дмитрий Глуховский, Россия
Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде.
"Глуховскому* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, Глуховскому* запретили администрировать сайты в интернете на срок 4 года. Также в суде сообщали, что прокурор попросил Басманный суд Москвы приговорить Глуховского* к 9 годам колонии и запретить ему администрировать сайты в интернете на срок 5 лет.
По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.
Глуховский* заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года министерство юстиции включило писателя в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Писателю грозило от 5 до 10 лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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