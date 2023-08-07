https://ria.ru/20230807/glukhovskiy-1888700332.html

Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии

Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 07.08.2023

Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:35

2023-08-07T17:35

2023-08-07T17:44

происшествия

москва

дмитрий глуховский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793732397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97eb1ed1ae03dbe7c4ade498b5f92f76.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде."Глуховскому* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, Глуховскому* запретили администрировать сайты в интернете на срок 4 года. Также в суде сообщали, что прокурор попросил Басманный суд Москвы приговорить Глуховского* к 9 годам колонии и запретить ему администрировать сайты в интернете на срок 5 лет.По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.Глуховский* заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года министерство юстиции включило писателя в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Писателю грозило от 5 до 10 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230707/akunin-1882793205.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, дмитрий глуховский, россия