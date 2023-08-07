https://ria.ru/20230807/druzhba-1888600625.html

Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода

Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода - РИА Новости, 07.08.2023

Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода

Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:46

2023-08-07T12:46

2023-08-07T12:46

в мире

польша

нефтепровод "дружба"

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ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания. Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши. "Службы PERN работали всю ночь - мы завершили монтаж нового участка трубопровода и начали его сварку", - говорится в сообщении PERN. По данным польского оператора, возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку ожидается во вторник.

https://ria.ru/20230617/bryansk-1878852657.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, нефтепровод "дружба"