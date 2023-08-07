Рейтинг@Mail.ru
Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/druzhba-1888600625.html
Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода
Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода - РИА Новости, 07.08.2023
Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода
Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:46
2023-08-07T12:46
в мире
польша
нефтепровод "дружба"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_ae5b21b40eb17a44557ac481798ef4fa.jpg
ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания. Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши. "Службы PERN работали всю ночь - мы завершили монтаж нового участка трубопровода и начали его сварку", - говорится в сообщении PERN. По данным польского оператора, возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку ожидается во вторник.
https://ria.ru/20230617/bryansk-1878852657.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_90f79af894154f135f0507cfeca64d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, нефтепровод "дружба"
В мире, Польша, Нефтепровод "Дружба"
Польский оператор "Дружбы" начал ремонт поврежденного участка нефтепровода

Польский оператор "Дружбы" начал сварку замененного после повреждения участка нефтепровода

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания.
Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши.
"Службы PERN работали всю ночь - мы завершили монтаж нового участка трубопровода и начали его сварку", - говорится в сообщении PERN.
По данным польского оператора, возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку ожидается во вторник.
ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области
17 июня, 11:17
 
В миреПольшаНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала