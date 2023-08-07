На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла
На Украине суд перенес рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла на 14 августа
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает украинское агентство УНИАН.
По информации агентства, митрополита Павла не привезли на заседание Киевского апелляционного суда в понедельник.
"Защита митрополит УПЦ МП не уточнила причину отказа ехать в суд, а в СИЗО не нашли комнату для видеотрансляции. Суд перенес рассмотрение апелляции на 14 августа на 12.05 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.