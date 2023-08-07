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На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла - РИА Новости, 07.08.2023
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Религия
 
15:19 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/apellyatsiya-1888655654.html
На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла
На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла - РИА Новости, 07.08.2023
На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла
Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:19
2023-08-07T15:19
религия
православная церковь украины (пцу)
обсе
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает украинское агентство УНИАН. По информации агентства, митрополита Павла не привезли на заседание Киевского апелляционного суда в понедельник. "Защита митрополит УПЦ МП не уточнила причину отказа ехать в суд, а в СИЗО не нашли комнату для видеотрансляции. Суд перенес рассмотрение апелляции на 14 августа на 12.05 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
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православная церковь украины (пцу), обсе, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), ОБСЕ, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла

На Украине суд перенес рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла на 14 августа

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает украинское агентство УНИАН.
По информации агентства, митрополита Павла не привезли на заседание Киевского апелляционного суда в понедельник.
"Защита митрополит УПЦ МП не уточнила причину отказа ехать в суд, а в СИЗО не нашли комнату для видеотрансляции. Суд перенес рассмотрение апелляции на 14 августа на 12.05 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
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