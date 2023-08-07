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На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла

На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла - РИА Новости, 07.08.2023

На Украине перенесли рассмотрение апелляции на арест митрополита Павла

Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:19

2023-08-07T15:19

2023-08-07T15:19

религия

православная церковь украины (пцу)

обсе

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает украинское агентство УНИАН. По информации агентства, митрополита Павла не привезли на заседание Киевского апелляционного суда в понедельник. "Защита митрополит УПЦ МП не уточнила причину отказа ехать в суд, а в СИЗО не нашли комнату для видеотрансляции. Суд перенес рассмотрение апелляции на 14 августа на 12.05 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230804/khram-1888227810.html

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православная церковь украины (пцу), обсе, оон, ситуация вокруг упц