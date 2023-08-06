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Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала лета
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 06.08.2023
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала лета
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала лета, воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:45
2023-08-06T11:45
2023-08-06T11:45
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала лета, воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "К 11 часам воздух в столице, по данным метеостанции ВДНХ, прогрелся до плюс 30,2 градусов. Таким образом, воскресенье вышло на первое место среди самых тёплых дней нынешнего лета, и впервые с начала сезона температура воздуха превысила отметку в плюс 30 градусов", - написал Леус. Специалист отметил, что до сегодняшнего дня за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ, с 1949 года, температура воздуха выше плюс 30 градусов 6 августа была лишь трижды, и все эти случаи приходятся на XXI век: 6 августа 2014 года было плюс 30,4 градуса, в 2022 году - плюс 31,7 градуса и в 2010 году - плюс 37,3 градуса.
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москва, погода, михаил леус
Москва, Погода, Михаил Леус
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала лета
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве в 2023 году, воздух прогрелся до 30,2 градуса
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала лета, воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса, сообщил в своем телеграм-канале
ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К 11 часам воздух в столице, по данным метеостанции ВДНХ, прогрелся до плюс 30,2 градусов. Таким образом, воскресенье вышло на первое место среди самых тёплых дней нынешнего лета, и впервые с начала сезона температура воздуха превысила отметку в плюс 30 градусов", - написал Леус.
Специалист отметил, что до сегодняшнего дня за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ, с 1949 года, температура воздуха выше плюс 30 градусов 6 августа была лишь трижды, и все эти случаи приходятся на XXI век: 6 августа 2014 года было плюс 30,4 градуса, в 2022 году - плюс 31,7 градуса и в 2010 году - плюс 37,3 градуса.
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