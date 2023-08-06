В Джидде обсудили территориальную целостность Украины, пишут СМИ
Il Messaggero: в Джидде договорились об уважении территориальной целостности Украины
Джидда. Архивное фото
РИМ, 6 авг — РИА Новости. Участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины, пишет итальянская газета il Messaggero со ссылкой на "европейские источники".
По словам тех же источников, по итогам первого дня встречи ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом".
Издание сообщает о "договоренности относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения так же, как и примат Устава ООН".
"Сроки встречи глав государств еще не определены, но она считается вероятной до конца года", — пояснили источники итальянской газеты.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".