https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888509865.html

Спецоперация, 6 августа: в Подмосковье сбили украинский беспилотник

Спецоперация, 6 августа: в Подмосковье сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.08.2023

Спецоперация, 6 августа: в Подмосковье сбили украинский беспилотник

О попытке атаки украинского беспилотника на Москву, ударе ВСУ по Чонгарскому мосту и переговорах в Саудовской Аравии — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:42

2023-08-06T21:42

2023-08-06T22:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей собянин

владимир сальдо

николай лукашенко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. О попытке атаки украинского беспилотника на Москву, ударе ВСУ по Чонгарскому мосту и переговорах в Саудовской Аравии — в материале РИА Новости.Украинский БПЛА сбит в Подольском районе ПодмосковьяМинобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья. В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений нет. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, инцидент произошел около 11:00.В нескольких домах в Подольске после падения беспилотника выбило стекла, повреждения устранят сегодня, сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков. Позднее очевидица произошедшего сообщила РИА Новости, что в результате инцидента получил небольшой ожог мужчина, в госпитализации он не нуждается. Сама очевидица знакома с пострадавшим.Ход операцииУдар по Чонгарскому мостуУкраинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. Один из снарядов попал в школу, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, на мосту в результате удара образовались три пробоины, однако несущие конструкции повреждений не получили. В свою очередь, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что два из трех пунктов пропуска — "Армянск" и "Перекоп" — задействованы для пропуска автотранспорта между Крымом и Херсонской областью. При этом пункт пропуска "Чонгар" временно не работает. Первый ракетный удар по автодорожному мосту на Чонгаре ВСУ нанесли 22 июня, спустя десять дней его полностью восстановили. Сальдо также заявил о том, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, украинские солдаты выпустили 12 ракет, ПВО сбила девять из них. Врио главы региона уточнил, что пострадал один мирный житель, проезжавший по мосту в момент атаки. Кроме того, перебит проходивший рядом с мостом газопровод в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газа. Переговоры по Украине в ДжиддеТем временем СМИ сообщают о ходе переговоров по Украине в Джидде: по их данным, саудовские власти представили альтернативный план по урегулированию конфликта, Россию проинформировали о нем. В проект входят пункты о территориальной целостности Украины, прекращении огня на всех фронтах, начале мирных переговоров под эгидой ООН и обмене пленными.Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, Киев на консультациях не настаивал на принятии "плана Зеленского".В МИД России, комментируя ранее переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230806/lozh-1888477371.html

https://ria.ru/20230806/udar-1888459299.html

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в Донецке после обстрела со стороны ВСУ Здание университет загорелось вечером в субботу после обстрела Донецка кассетными боеприпасами. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий сообщал РИА Новости, что горит кровля по всей площади — 1,8 тысячи квадратных метров. 2023-08-06T21:42 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, сергей собянин, владимир сальдо, николай лукашенко, вооруженные силы украины, евросоюз, оон