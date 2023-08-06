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Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа - РИА Новости, 06.08.2023
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21:57 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/slova-1888520253.html
Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа
Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа - РИА Новости, 06.08.2023
Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа
Заявления главы госдепартамента США Энтони Блинкена по приговору Алексею Навальному являются проявлением чрезмерного лицемерия на фоне судебного преследования... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:57
2023-08-06T21:57
в мире
сша
алексей навальный
московский городской суд
энтони блинкен
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Заявления главы госдепартамента США Энтони Блинкена по приговору Алексею Навальному являются проявлением чрезмерного лицемерия на фоне судебного преследования против экс-президента страны Дональда Трампа, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Мосгорсуд в пятницу приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Блинкен в своем заявлении в Twitter написал, что США осуждают приговор Навальному, а обвинения против него считают "политически мотивированными". В российском посольстве в Вашингтоне подчеркнули, что заявления госдепартамента США по приговору Алексею Навальному являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России. &quot;Объем лицемерия является чрезмерно высоким… министерство юстиции (США - ред.) прямо сейчас ведет президентскую кампанию 2024 года&quot;, - сообщила она в интервью телеканалу Fox News, комментируя критику Блинкена на приговор Навальному.По мнению Грин, единственное, на что способна нынешняя американская администрация, - это "порочить имя Трампа". В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
https://ria.ru/20230805/antonov-1888302183.html
https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html
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в мире, сша, алексей навальный, московский городской суд, энтони блинкен, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, twitter
В мире, США, Алексей Навальный, Московский городской суд, Энтони Блинкен, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Twitter
Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа

Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне суда против Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Заявления главы госдепартамента США Энтони Блинкена по приговору Алексею Навальному являются проявлением чрезмерного лицемерия на фоне судебного преследования против экс-президента страны Дональда Трампа, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
Мосгорсуд в пятницу приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Блинкен в своем заявлении в Twitter написал, что США осуждают приговор Навальному, а обвинения против него считают "политически мотивированными". В российском посольстве в Вашингтоне подчеркнули, что заявления госдепартамента США по приговору Алексею Навальному являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Посол Антонов осудил заявления Госдепа США о приговоре Навальному
5 августа, 02:33
«

"Объем лицемерия является чрезмерно высоким… министерство юстиции (США - ред.) прямо сейчас ведет президентскую кампанию 2024 года", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News, комментируя критику Блинкена на приговор Навальному.

По мнению Грин, единственное, на что способна нынешняя американская администрация, - это "порочить имя Трампа".
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм
2 августа, 11:29
 
В миреСШААлексей НавальныйМосковский городской судЭнтони БлинкенВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампTwitter
 
 
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