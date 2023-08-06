https://ria.ru/20230806/slova-1888520253.html

Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа

Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа - РИА Новости, 06.08.2023

Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа

Заявления главы госдепартамента США Энтони Блинкена по приговору Алексею Навальному являются проявлением чрезмерного лицемерия на фоне судебного преследования... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:57

2023-08-06T21:57

2023-08-06T21:57

в мире

сша

алексей навальный

московский городской суд

энтони блинкен

вашингтон (штат)

россия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Заявления главы госдепартамента США Энтони Блинкена по приговору Алексею Навальному являются проявлением чрезмерного лицемерия на фоне судебного преследования против экс-президента страны Дональда Трампа, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Мосгорсуд в пятницу приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Блинкен в своем заявлении в Twitter написал, что США осуждают приговор Навальному, а обвинения против него считают "политически мотивированными". В российском посольстве в Вашингтоне подчеркнули, что заявления госдепартамента США по приговору Алексею Навальному являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России. "Объем лицемерия является чрезмерно высоким… министерство юстиции (США - ред.) прямо сейчас ведет президентскую кампанию 2024 года", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News, комментируя критику Блинкена на приговор Навальному.По мнению Грин, единственное, на что способна нынешняя американская администрация, - это "порочить имя Трампа". В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.

https://ria.ru/20230805/antonov-1888302183.html

https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html

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вашингтон (штат)

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в мире, сша, алексей навальный, московский городской суд, энтони блинкен, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, twitter