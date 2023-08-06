Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне дела Трампа
Грин назвала лицемерием слова Блинкена о Навальном на фоне суда против Трампа
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Заявления главы госдепартамента США Энтони Блинкена по приговору Алексею Навальному являются проявлением чрезмерного лицемерия на фоне судебного преследования против экс-президента страны Дональда Трампа, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
Мосгорсуд в пятницу приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Блинкен в своем заявлении в Twitter написал, что США осуждают приговор Навальному, а обвинения против него считают "политически мотивированными". В российском посольстве в Вашингтоне подчеркнули, что заявления госдепартамента США по приговору Алексею Навальному являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России.
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"Объем лицемерия является чрезмерно высоким… министерство юстиции (США - ред.) прямо сейчас ведет президентскую кампанию 2024 года", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News, комментируя критику Блинкена на приговор Навальному.
По мнению Грин, единственное, на что способна нынешняя американская администрация, - это "порочить имя Трампа".
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.