https://ria.ru/20230806/sevastopol-1888488692.html
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной - РИА Новости, 06.08.2023
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:13
2023-08-06T17:13
2023-08-06T17:26
севастополь
происшествия
республика крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской миной.Ранее он сообщил, что обнаруженная в море в 100 метрах от берега в районе Севастополя морская мина дрейфует к Северной бухте, готовится ее уничтожение."Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это - не мина", - написал Развожаев своем телеграм-канале.В Севастополе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, республика крым, михаил развожаев
Севастополь, Происшествия, Республика Крым, Михаил Развожаев
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной
Губернатор Развожаев: дрейфующий у берегов Севастополя объект оказался не миной
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале
, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской миной.
Ранее он сообщил, что обнаруженная в море в 100 метрах от берега в районе Севастополя морская мина дрейфует к Северной бухте, готовится ее уничтожение.
"Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это - не мина", - написал Развожаев своем телеграм-канале.
В Севастополе все спокойно, отметил он.
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