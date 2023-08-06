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Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной - РИА Новости, 06.08.2023
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17:13 06.08.2023 (обновлено: 17:26 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/sevastopol-1888488692.html
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной - РИА Новости, 06.08.2023
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:13
2023-08-06T17:26
севастополь
происшествия
республика крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской миной.Ранее он сообщил, что обнаруженная в море в 100 метрах от берега в районе Севастополя морская мина дрейфует к Северной бухте, готовится ее уничтожение."Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это - не мина", - написал Развожаев своем телеграм-канале.В Севастополе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
севастополь
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севастополь, происшествия, республика крым, михаил развожаев
Севастополь, Происшествия, Республика Крым, Михаил Развожаев
Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной

Губернатор Развожаев: дрейфующий у берегов Севастополя объект оказался не миной

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской миной.
Ранее он сообщил, что обнаруженная в море в 100 метрах от берега в районе Севастополя морская мина дрейфует к Северной бухте, готовится ее уничтожение.
"Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это - не мина", - написал Развожаев своем телеграм-канале.
В Севастополе все спокойно, отметил он.
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СевастопольПроисшествияРеспублика КрымМихаил Развожаев
 
 
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