https://ria.ru/20230806/sevastopol-1888488692.html

Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной

Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной - РИА Новости, 06.08.2023

Обнаруженный у берегов Севастополя предмет оказался не миной

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:13

2023-08-06T17:13

2023-08-06T17:26

севастополь

происшествия

республика крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что обнаруженный ранее в 100 метрах от берега у Севастополя объект не является морской миной.Ранее он сообщил, что обнаруженная в море в 100 метрах от берега в районе Севастополя морская мина дрейфует к Северной бухте, готовится ее уничтожение."Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это - не мина", - написал Развожаев своем телеграм-канале.В Севастополе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, происшествия, республика крым, михаил развожаев