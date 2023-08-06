Проезд на шести участках дорог затруднен из-за ливней в Приморье
"Примавтодор": проезд затруднен после ливней на шести участках дорог в Приморском крае
Экскаватор. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Проезд затруднен на шести участках дорог в Приморском крае после ливней, сообщает "Примавтодор".
Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы. Села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения.
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"В настоящее время проезд недоступен или осложнен на дорогах: 28-33-й километр Анучино - Еловка - Муравейка, переливы через дорогу глубиной 60 сантиметров. Вода продолжает прибывать... 17-й километр Гродеково - Барановский - Садовый, перелив глубиной 50-60 сантиметров и 80 метров длиной, вода стоит", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Примавтодора".
Также, по информации дорожников, затруднен проезд на третьем километре дороги Лукьяновка - Новополтавка, перелив глубиной 35-40 сантиметров и 40-50 сантиметров длиной, на 78-м километре дороги Дальнереченск - Ариадное, перелив длиной 70-80 метров и глубиной 50-60 сантиметров, 25-м километре дороги в Фурманово, перелив глубиной до 30 сантиметров и 28 метров в длину.
Перелив глубиной один метр и длиной 20 метров на шестом километре дороги Новопокровка - Ромны - Завитая можно объехать со стороны Дальнереченска на 108-м километре. Ночью на краевых дорогах дежурила 31 единица техники.