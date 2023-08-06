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В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар - РИА Новости, 06.08.2023
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21:13 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888516392.html
В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар
В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар - РИА Новости, 06.08.2023
В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар
На территории Гызылагаджского азербайджанского национального парка (природный заповедник на юге страны) начался сильный пожар, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:13
2023-08-06T21:13
в мире
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 6 авг – РИА Новости. На территории Гызылагаджского азербайджанского национального парка (природный заповедник на юге страны) начался сильный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана. "На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе. В связи с инцидентом в район привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда. В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888484145.html
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в мире, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар

В Азербайджане на территории Гызылагаджского национального парка бушует пожар

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарный тушит пожар в Азербайджане
Пожарный тушит пожар в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пожарный тушит пожар в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 авг – РИА Новости. На территории Гызылагаджского азербайджанского национального парка (природный заповедник на юге страны) начался сильный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
«
"На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе. В связи с инцидентом в район привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда. В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия", - сообщили в МЧС.
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