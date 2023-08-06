https://ria.ru/20230806/pozhar-1888516392.html

В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар

В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар - РИА Новости, 06.08.2023

В Азербайджане на территории национального парка бушует пожар

На территории Гызылагаджского азербайджанского национального парка (природный заповедник на юге страны) начался сильный пожар, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:13

2023-08-06T21:13

2023-08-06T21:13

в мире

азербайджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 6 авг – РИА Новости. На территории Гызылагаджского азербайджанского национального парка (природный заповедник на юге страны) начался сильный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана. "На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе. В связи с инцидентом в район привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда. В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888484145.html

азербайджан

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2023

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в мире, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)