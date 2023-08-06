https://ria.ru/20230806/perevozki-1888443926.html

ГСЭ планирует перевезти 2,5 миллиона пассажиров за летний сезон в Крыму

ГСЭ планирует перевезти 2,5 миллиона пассажиров за летний сезон в Крыму - РИА Новости, 06.08.2023

ГСЭ планирует перевезти 2,5 миллиона пассажиров за летний сезон в Крыму

Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) сохраняет прогноз по перевозкам в летний сезон в 2023 году в поездах дальнего следования между... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:37

2023-08-06T11:37

2023-08-06T11:37

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) сохраняет прогноз по перевозкам в летний сезон в 2023 году в поездах дальнего следования между Крымом и материковой частью России на уровне 2,5 миллиона человек, следует из слов гендиректора компании Александра Ганова. "От многих факторов это зависит. Думаю, что где-то 2,5 миллиона пассажиров проедет в туристический сезон с учетом мая, сентября", - сообщил Ганов в воскресенье. Он отметил, что компания внимательно следит за спросом на билеты в Крым. "Мы готовы на 100% здесь. Мы привлекаем в аренду дополнительный подвижной состав. Запускаются дополнительные летние поезда, которых не было на весну в программе. Делаем так, чтобы всегда были билеты для наших пассажиров. Был пик в июле, когда на некоторые выездные дни не было билетов, но в целом с учетом дополнительных поездов у нас всегда…. Понятно, что если вы покупаете за день до отправления, вам сложно, а если заранее, то как правило, то все, кто хочет это сделать, имеют такую возможность", - сказал Ганов. Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.

https://ria.ru/20230805/passazhiropotok-1888397466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс , новости - туризм