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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888515920.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.08.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:07
2023-08-06T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, ведомство в 20.35 мск зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ведомство в 20.35 мск зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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