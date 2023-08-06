https://ria.ru/20230806/obstrel-1888515920.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.08.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:07

2023-08-06T21:07

2023-08-06T21:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

украина

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, ведомство в 20.35 мск зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины