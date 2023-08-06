https://ria.ru/20230806/nagrazhdenie-1888417175.html
Военных железнодорожников наградили в зоне спецоперации
Военных железнодорожников наградили в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023
Военных железнодорожников наградили в зоне спецоперации
Военных железнодорожников, отличившихся в ходе выполнения спецзадач, наградили в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T05:16
2023-08-06T05:16
2023-08-06T05:16
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военных железнодорожников, отличившихся в ходе выполнения спецзадач, наградили в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В России 6 августа отмечается День Железнодорожных войск. "Награждение военнослужащих железнодорожных войск Центрального военного округа, отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции на краснолиманском направлении. Торжественная церемония была приурочена к 172-й годовщине образования железнодорожных войск и проводилась в одном из тыловых районов зоны проведения СВО", - сказали в ведомстве. Ведомственные награды и памятные грамоты, а также очередные воинские звания военнослужащим вручили представители командования железнодорожных войск группировки войск "Центр". В Минобороны отметили, что за время проведения спецоперации военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше 3 тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлены семь малых и средних мостов.
https://ria.ru/20230806/aviatsiya-1888416821.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военных железнодорожников наградили в зоне спецоперации
Минобороны сообщило о награждении отличившихся в зоне СВО военных железнодорожников
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военных железнодорожников, отличившихся в ходе выполнения спецзадач, наградили в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В России 6 августа отмечается День Железнодорожных войск.
"Награждение военнослужащих железнодорожных войск Центрального военного округа, отличившихся в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне специальной военной операции на краснолиманском направлении. Торжественная церемония была приурочена к 172-й годовщине образования железнодорожных войск и проводилась в одном из тыловых районов зоны проведения СВО", - сказали в ведомстве.
Ведомственные награды и памятные грамоты, а также очередные воинские звания военнослужащим вручили представители командования железнодорожных войск группировки войск "Центр".
В Минобороны
отметили, что за время проведения спецоперации военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше 3 тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлены семь малых и средних мостов.
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