https://ria.ru/20230806/matvienko-1888429401.html

Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником

Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2023

Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником

Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл важную роль в развитии России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:20

2023-08-06T09:20

2023-08-06T09:20

валентина матвиенко

россия

олег белозеров

совет федерации рф

ржд

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл важную роль в развитии России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении в честь дня железнодорожника генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову. "Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл огромную роль в экономическом и промышленном развитии России, связывая воедино обширные территории страны. Благодаря добросовестной работе специалистов решались многие социальные задачи, расширялись межрегиональные и международные связи, повышалась транспортная мобильность людей. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения старшим поколениям, всем, кто создавал тысячи километров стальных линий, строил вокзалы и станции, обеспечивал надежное пассажирское и грузовое сообщение", - говорится в сообщении. Матвиенко подчеркнула, что в наши дни ОАО "РЖД" - современная конкурентоспособная компания, которая вносит большой вклад в "противодействие новым вызовам, осуществление бесперебойных логистических цепочек перевозок, улучшение качества жизни граждан". "Пусть и в дальнейшем высокопрофессиональный коллектив ОАО "РЖД", сохраняя лучшие традиции, будет совершенствовать свою деятельность, активно участвовать в реализации значимых для российского общества проектах и инициативах", - добавила председатель верхней палаты российского парламента.

https://ria.ru/20230806/otkrytki-1888424626.html

https://ria.ru/20230806/pozdravlenie-1888410092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валентина матвиенко, россия, олег белозеров, совет федерации рф, ржд, общество