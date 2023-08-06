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Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2023
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09:20 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/matvienko-1888429401.html
Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником
Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2023
Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником
Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл важную роль в развитии России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:20
2023-08-06T09:20
валентина матвиенко
россия
олег белозеров
совет федерации рф
ржд
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл важную роль в развитии России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении в честь дня железнодорожника генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову. "Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл огромную роль в экономическом и промышленном развитии России, связывая воедино обширные территории страны. Благодаря добросовестной работе специалистов решались многие социальные задачи, расширялись межрегиональные и международные связи, повышалась транспортная мобильность людей. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения старшим поколениям, всем, кто создавал тысячи километров стальных линий, строил вокзалы и станции, обеспечивал надежное пассажирское и грузовое сообщение", - говорится в сообщении. Матвиенко подчеркнула, что в наши дни ОАО "РЖД" - современная конкурентоспособная компания, которая вносит большой вклад в "противодействие новым вызовам, осуществление бесперебойных логистических цепочек перевозок, улучшение качества жизни граждан". "Пусть и в дальнейшем высокопрофессиональный коллектив ОАО "РЖД", сохраняя лучшие традиции, будет совершенствовать свою деятельность, активно участвовать в реализации значимых для российского общества проектах и инициативах", - добавила председатель верхней палаты российского парламента.
https://ria.ru/20230806/otkrytki-1888424626.html
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валентина матвиенко, россия, олег белозеров, совет федерации рф, ржд, общество
Валентина Матвиенко, Россия, Олег Белозеров, Совет Федерации РФ, РЖД, Общество
Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником

Матвиенко: российское железнодорожное движение играет важную роль в развитии страны

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл важную роль в развитии России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении в честь дня железнодорожника генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову.
"Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл огромную роль в экономическом и промышленном развитии России, связывая воедино обширные территории страны. Благодаря добросовестной работе специалистов решались многие социальные задачи, расширялись межрегиональные и международные связи, повышалась транспортная мобильность людей. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения старшим поколениям, всем, кто создавал тысячи километров стальных линий, строил вокзалы и станции, обеспечивал надежное пассажирское и грузовое сообщение", - говорится в сообщении.
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Матвиенко подчеркнула, что в наши дни ОАО "РЖД" - современная конкурентоспособная компания, которая вносит большой вклад в "противодействие новым вызовам, осуществление бесперебойных логистических цепочек перевозок, улучшение качества жизни граждан".
"Пусть и в дальнейшем высокопрофессиональный коллектив ОАО "РЖД", сохраняя лучшие традиции, будет совершенствовать свою деятельность, активно участвовать в реализации значимых для российского общества проектах и инициативах", - добавила председатель верхней палаты российского парламента.
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Валентина МатвиенкоРоссияОлег БелозеровСовет Федерации РФРЖДОбщество
 
 
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