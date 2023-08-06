Британия предложила вывести из обращения лодки, перевозящие мигрантов
Telegraph: Британия хочет признать перевозящие мигрантов лодки опасными и запретить их
© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Великобритания ведет переговоры с Германией по выводу из обращения надувных лодок, перевозящих мигрантов через пролив Ла-Манш, после того, как правоохранительные органы определили ФРГ как ключевой "транзитный узел для лодок", заявила газета Telegraph со ссылкой на британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA).
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"Большинство небольших лодок, на которых перевозят мигрантов в Великобританию, хранятся преступниками на складах в Германии, прежде чем их отправляют вдоль побережья Франции", - отмечает газета со ссылкой на агентство.
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"Мы изучаем, как действующее законодательство ЕС или их внутренние законы (ФРГ- ред.) будут относиться к опасным грузам. Это может ... дать немцам возможность определить такие судна как опасные и вывести их из обращения", - цитирует газета руководителя отдела по борьбе с миграционной преступностью NCA Пола Морриса.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. По данным газеты, страдает и продовольственная безопасность страны, поскольку зачастую мигранты прячутся в грузовиках с продуктами, пересекающих границу Великобритании, и из-за этого приходится выбрасывать значительное количество продовольствия.
В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну.
Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.