https://ria.ru/20230806/lodki-1888472323.html

Британия предложила вывести из обращения лодки, перевозящие мигрантов

Британия предложила вывести из обращения лодки, перевозящие мигрантов - РИА Новости, 06.08.2023

Британия предложила вывести из обращения лодки, перевозящие мигрантов

Великобритания ведет переговоры с Германией по выводу из обращения надувных лодок, перевозящих мигрантов через пролив Ла-Манш, после того, как... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:24

2023-08-06T15:24

2023-08-06T15:24

в мире

германия

великобритания

ла-манш

евросоюз

мигранты

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Великобритания ведет переговоры с Германией по выводу из обращения надувных лодок, перевозящих мигрантов через пролив Ла-Манш, после того, как правоохранительные органы определили ФРГ как ключевой "транзитный узел для лодок", заявила газета Telegraph со ссылкой на британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA). "Большинство небольших лодок, на которых перевозят мигрантов в Великобританию, хранятся преступниками на складах в Германии, прежде чем их отправляют вдоль побережья Франции", - отмечает газета со ссылкой на агентство. По данным газеты, лодки, вмещающие до 75 человек, делаются в Турции, после чего их отправляют через Болгарию в Германию. Как отмечает Telegraph, британские чиновники изучают, как можно нарушить цепочку поставок лодок, используемую преступниками. "Мы изучаем, как действующее законодательство ЕС или их внутренние законы (ФРГ- ред.) будут относиться к опасным грузам. Это может ... дать немцам возможность определить такие судна как опасные и вывести их из обращения", - цитирует газета руководителя отдела по борьбе с миграционной преступностью NCA Пола Морриса. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. По данным газеты, страдает и продовольственная безопасность страны, поскольку зачастую мигранты прячутся в грузовиках с продуктами, пересекающих границу Великобритании, и из-за этого приходится выбрасывать значительное количество продовольствия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.

https://ria.ru/20230805/migranty-1888358705.html

https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, великобритания, ла-манш, евросоюз, мигранты