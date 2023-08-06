https://ria.ru/20230806/krasnolimanskoe-1888452154.html

На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных

На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных - РИА Новости, 06.08.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных

На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 110 военнослужащих, гаубицы М777 и "Гвоздика", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:38

2023-08-06T12:38

2023-08-06T12:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 110 военнослужащих, гаубицы М777 и "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии в течение суток успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка Луганской народной республики и в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь ДНР, Петровское и Червоная Диброва ЛНР."Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230806/lovushka-1888418294.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность