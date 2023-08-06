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На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 06.08.2023 (обновлено: 12:43 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/krasnolimanskoe-1888452154.html
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных - РИА Новости, 06.08.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных
На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 110 военнослужащих, гаубицы М777 и "Гвоздика", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:38
2023-08-06T12:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 110 военнослужащих, гаубицы М777 и "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии в течение суток успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка Луганской народной республики и в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь ДНР, Петровское и Червоная Диброва ЛНР."Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230806/lovushka-1888418294.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных

Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 110 военнослужащих, гаубицы М777 и "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии в течение суток успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка Луганской народной республики и в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь ДНР, Петровское и Червоная Диброва ЛНР.
"Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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