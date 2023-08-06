https://ria.ru/20230806/kim-1888416444.html

Ким Чен Ын проинспектировал военные заводы

Ким Чен Ын проинспектировал военные заводы - РИА Новости, 06.08.2023

Ким Чен Ын проинспектировал военные заводы

Лидер КНДР Ким Чен Ын с 3 по 5 августа проинспектировал работу основных военных заводов, в том числе завода по производству снарядов, завода по созданию... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T04:38

2023-08-06T04:38

2023-08-06T10:49

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СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын с 3 по 5 августа проинспектировал работу основных военных заводов, в том числе завода по производству снарядов, завода по созданию двигателей для стратегических крылатых ракет и ударных беспилотников, ознакомился с прогрессом в реализации целей и политики партии в области оборонной промышленности, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ким Чен Ына сопровождала его сестра Ким Ё Чжон, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, в последнее время не появлявшийся на публике глава Центральной ревизионной комиссии и секретарь ЦК партии Ким Чжэ Рён, глава отдела военной промышленности Чо Чхун Рён и бывший заместитель главы Центральной военной комиссии Пак Чон Чхон, который был уволен в январе этого года."Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству снарядов сверхкрупных реактивных орудий крупных калибров, где подробно ознакомился с ходом осуществления модернизации технических и производственных процессов в последнее время, с положением текущего производства", - говорится в сообщении.Северокорейский лидер высоко оценил успехи завода в модернизации производства и создании "способности к серийному производству снарядов для реактивных орудий крупных калибров".Сообщается, что на заводе установили новое оборудование и измерительные приборы, которые повысили точность и автоматизацию работы, производительность и контроль за качеством продукции, а также обновили обстановку и условия труда. Помимо этого Ким Чен Ын посетил стройку нового завода слаботочных приборов, который будет играть важную роль в модернизации Корейской народной армии (КНА), ознакомился и с положением производства стрелкового оружия нового образца, которыми в случае войны будут пользоваться солдаты КНА, назначенные вести борьбу "в тылу врага". Ким Чен Ын отметил, что новое оружие должно быть "легким и интенсивным", выдвинул задачи по производству стрелкового оружия новой формы и новых калибров, которое соответствовало бы особенностям телосложения северокорейских солдат.Также лидер КНДР посетил завод по производству двигателей для стратегических крылатых ракет и ударных беспилотников. Ким Чен Ын выдвинул задачи для завода, пути к расширению производительности, отметив, что тот выполняет "незаменимо важную роль" в производстве стратегических вооружений.Следующим сообщается о посещении Ким Чен Ыном завода по производству мобильных пусковых установок для основных стратегических вооружений КНДР. Северокорейский лидер ознакомился с выполнением плана и производственных целей завода, подчеркнул его ведущую роль и высоко оценил то, что завод в соответствии с политикой партии, энергично продвигает производство пусковых установок, модернизацию производственных процессов и повышение производительности.

https://ria.ru/20230802/kndr-1887711585.html

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887332975.html

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея)