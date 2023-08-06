АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС
АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС, но нацелена на создание альтернативного сообщества
Вид на Бранденбургские ворота. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. В своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отказалась от своего требования распустить Европейский Союз, однако оценивает его как "провалившийся проект" и потребует основания нового сообщества "европейских наций", пишет издание Welt, ссылаясь на преамбулу документа.
Ранее АдГ на партийном съезде в Магдебурге проголосовала за вступление в политическую группу в Европарламенте "Идентичность и демократия", объединяющую европейских правых.
"АдГ рассматривает Европейский Союз как неудавшийся проект и призывает основать его заново в виде "Объединения европейских наций", - передает Welt, ознакомившееся с преамбулой, согласованной спустя более недели после съезда в ночь на субботу.
Тем самым, как отмечает издание, партия отказалась от рассматривавшегося ранее более жесткого требования распустить в упорядоченном порядке ЕС, который партия характеризует как "провальное" во всех "экзистенциальных" сферах сообщество. В предвыборную кампанию, по данным Welt, не попадёт и требование выхода Германии из европейского сообщества – идея Dexit, которой партия придерживалась ещё в 2021 году.
В преамбуле сообщается, что вместо роспуска ЕС АдГ выступает за идею "Европы отечеств - европейского сообщества суверенных, демократических государств". В качестве задач для такой ассоциации партия называет создание общего рынка, защиту внешних границ от иммиграции, стратегическую автономию в политике безопасности и сохранение "различных идентичностей" в Европе.
"Мы отвергаем любую форму доминирования неевропейских великих держав в европейской внешней политике и политике безопасности", – цитирует издание документ.
Подчеркивается также необходимость отказа от санкций, хотя РФ в этом контексте не упоминается.
"Европа должна установить свой собственный полюс в многополярном мироустройстве. Должна избавиться от любых великодержавных притязаний, как то желание управлять судьбой Европы - в том числе и от лица США. Если Европа этого не сделает, возникает риск аполярности и хаоса", - цитирует Welt главного кандидата от партии на предстоящих европейских выборах Максимилиана Кра.
Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%.
В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.