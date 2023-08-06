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АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС - РИА Новости, 06.08.2023
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14:46 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/germaniya-1888468529.html
АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС
АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС - РИА Новости, 06.08.2023
АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС
В своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отказалась от своего требования распустить Европейский Союз,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:46
2023-08-06T14:46
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европарламент
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. В своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отказалась от своего требования распустить Европейский Союз, однако оценивает его как "провалившийся проект" и потребует основания нового сообщества "европейских наций", пишет издание Welt, ссылаясь на преамбулу документа. Ранее АдГ на партийном съезде в Магдебурге проголосовала за вступление в политическую группу в Европарламенте "Идентичность и демократия", объединяющую европейских правых. "АдГ рассматривает Европейский Союз как неудавшийся проект и призывает основать его заново в виде "Объединения европейских наций", - передает Welt, ознакомившееся с преамбулой, согласованной спустя более недели после съезда в ночь на субботу. Тем самым, как отмечает издание, партия отказалась от рассматривавшегося ранее более жесткого требования распустить в упорядоченном порядке ЕС, который партия характеризует как "провальное" во всех "экзистенциальных" сферах сообщество. В предвыборную кампанию, по данным Welt, не попадёт и требование выхода Германии из европейского сообщества – идея Dexit, которой партия придерживалась ещё в 2021 году. В преамбуле сообщается, что вместо роспуска ЕС АдГ выступает за идею "Европы отечеств - европейского сообщества суверенных, демократических государств". В качестве задач для такой ассоциации партия называет создание общего рынка, защиту внешних границ от иммиграции, стратегическую автономию в политике безопасности и сохранение "различных идентичностей" в Европе. "Мы отвергаем любую форму доминирования неевропейских великих держав в европейской внешней политике и политике безопасности", – цитирует издание документ. Подчеркивается также необходимость отказа от санкций, хотя РФ в этом контексте не упоминается. "Европа должна установить свой собственный полюс в многополярном мироустройстве. Должна избавиться от любых великодержавных притязаний, как то желание управлять судьбой Европы - в том числе и от лица США. Если Европа этого не сделает, возникает риск аполярности и хаоса", - цитирует Welt главного кандидата от партии на предстоящих европейских выборах Максимилиана Кра. Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
https://ria.ru/20230319/opros-1858913552.html
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в мире, европа, германия, россия, евросоюз, европарламент
В мире, Европа, Германия, Россия, Евросоюз, Европарламент
АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС

АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС, но нацелена на создание альтернативного сообщества

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота
Вид на Бранденбургские ворота - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. В своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отказалась от своего требования распустить Европейский Союз, однако оценивает его как "провалившийся проект" и потребует основания нового сообщества "европейских наций", пишет издание Welt, ссылаясь на преамбулу документа.
Ранее АдГ на партийном съезде в Магдебурге проголосовала за вступление в политическую группу в Европарламенте "Идентичность и демократия", объединяющую европейских правых.
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"АдГ рассматривает Европейский Союз как неудавшийся проект и призывает основать его заново в виде "Объединения европейских наций", - передает Welt, ознакомившееся с преамбулой, согласованной спустя более недели после съезда в ночь на субботу.
Тем самым, как отмечает издание, партия отказалась от рассматривавшегося ранее более жесткого требования распустить в упорядоченном порядке ЕС, который партия характеризует как "провальное" во всех "экзистенциальных" сферах сообщество. В предвыборную кампанию, по данным Welt, не попадёт и требование выхода Германии из европейского сообщества – идея Dexit, которой партия придерживалась ещё в 2021 году.
В преамбуле сообщается, что вместо роспуска ЕС АдГ выступает за идею "Европы отечеств - европейского сообщества суверенных, демократических государств". В качестве задач для такой ассоциации партия называет создание общего рынка, защиту внешних границ от иммиграции, стратегическую автономию в политике безопасности и сохранение "различных идентичностей" в Европе.
"Мы отвергаем любую форму доминирования неевропейских великих держав в европейской внешней политике и политике безопасности", – цитирует издание документ.
Подчеркивается также необходимость отказа от санкций, хотя РФ в этом контексте не упоминается.
"Европа должна установить свой собственный полюс в многополярном мироустройстве. Должна избавиться от любых великодержавных притязаний, как то желание управлять судьбой Европы - в том числе и от лица США. Если Европа этого не сделает, возникает риск аполярности и хаоса", - цитирует Welt главного кандидата от партии на предстоящих европейских выборах Максимилиана Кра.
Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%.
В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
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