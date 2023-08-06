Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 19 натовских снарядов по Донецку
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.25 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.35 - населенный пункт Желанное Первое - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.40 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщает, что в 09.55 по Донецку (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.20 по Куйбышевский району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 10.50 по Киевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.