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В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 06.08.2023 (обновлено: 11:19 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888440594.html
В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ
В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ
Спасатели потушили пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошел после обстрела города со стороны ВСУ кассетными боеприпасами,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:02
2023-08-06T11:19
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
алексей кострубицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошел после обстрела города со стороны ВСУ кассетными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ДНР заявили, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание университета. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий сообщал РИА Новости, что горит кровля по всей площади - 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительной информации регионального МЧС, в результате пожара огнем были уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади, около трех тысяч квадратных метров "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Донецком национальном университете экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888437429.html
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Пожар в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Здание университет загорелось вечером в субботу после обстрела Донецка кассетными боеприпасами. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий сообщал РИА Новости, что горит кровля по всей площади — 1,8 тысячи квадратных метров.
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происшествия, россия, алексей кострубицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Алексей Кострубицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ

В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ кассетными боеприпасами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошел после обстрела города со стороны ВСУ кассетными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в ДНР заявили, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание университета. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий сообщал РИА Новости, что горит кровля по всей площади - 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительной информации регионального МЧС, в результате пожара огнем были уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади, около трех тысяч квадратных метров
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Донецком национальном университете экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияАлексей КострубицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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