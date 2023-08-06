https://ria.ru/20230806/donetsk-1888440594.html

В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ

В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023

В донецком университете потушили пожар после обстрела ВСУ

Спасатели потушили пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошел после обстрела города со стороны ВСУ кассетными боеприпасами,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:02

2023-08-06T11:02

2023-08-06T11:19

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

алексей кострубицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888442113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a35b23a71c601cd39fe42b8ecd375ae.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который произошел после обстрела города со стороны ВСУ кассетными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ДНР заявили, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание университета. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий сообщал РИА Новости, что горит кровля по всей площади - 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительной информации регионального МЧС, в результате пожара огнем были уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади, около трех тысяч квадратных метров "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Донецком национальном университете экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230806/donetsk-1888437429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в Донецке после обстрела со стороны ВСУ Здание университет загорелось вечером в субботу после обстрела Донецка кассетными боеприпасами. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий сообщал РИА Новости, что горит кровля по всей площади — 1,8 тысячи квадратных метров. 2023-08-06T11:02 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, алексей кострубицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)